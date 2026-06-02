Τρομακτικό βίντεο: Αρκούδα εισβάλει σε εργοστάσιο στην Ιαπωνία και τραυματίζει τέσσερις υπαλλήλους

Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν κάτοικοι της περιοχής Φουκουσίμα στην Ιαπωνία όταν μια αρκούδα επιτέθηκε σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους τραυματίζοντάς τους σοβαρά την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Πρόκειται για το τελευταίο σοβαρό περιστατικό επίθεσης που καταγράφεται μέσα σε ελάχιστους μήνες με τις Αρχές να προειδοποιούν τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στην περιοχή Σασακίνο της Φουκουσίμα, όταν εργαζόμενοι σε χαλυβουργείο ανέφεραν ότι τουλάχιστον δυο υπάλληλοι είχαν τραυματιστεί σοβαρά.

Λίγες ώρες αργότερα, βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει μια μαύρη αρκούδα να εμφανίζεται και να κυνηγά έναν υπάλληλο κοντά στην είσοδο. Καθώς ο άνδρας, περίπου 20 ετών, προσπαθεί να τραπεί σε φυγή, η αρκούδα τον πετάει στο έδαφος. Στο βίντεο, η αρκούδα εισέρχεται στη συνέχεια στο χώρο του εργοστασίου και τραυματίζει έναν δεύτερο άνδρα υπάλληλο, περίπου 60 ετών.

Η αρκούδα τραυμάτισε αργότερα έναν άλλο εργαζόμενο περίπου 60 ετών σε άλλη εταιρεία. Μια γυναίκα περίπου 80 ετών που ζει στη γειτονιά δέχτηκε επίσης επίθεση και τραυματίστηκε, ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Φουκουσίμα.

Και οι τέσσερις πολίτες μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι τα τραύματά τους δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η αρκούδα παραμένει ελεύθερη με τις Αρχές να έχουν αυξήσει τις περιπολίες αφού εικάζεται πως παραμένει στον χώρο του εργοστασίου.

Λόγω του συναγερμού, δυο κοντινά σχολεία έκλεισαν, ενώ αναρτήθηκαν και προειδοποιήσεις για τους γονείς να «αποφεύγουν τις μη απαραίτητες εξόδους ώστε να παραμείνουν ασφαλείς».

Τρόμος στην Ιαπωνία με τις συνεχείς επιθέσεις αρκούδων

Η νέα επίθεση που καταγράφηκε έχει αναζωπυρώσει τον φόβο μετά το σοβαρό περιστατικό το περασμένο έτος στη βόρεια επαρχία Ακίτα, όπου περισσότεροι από 60 άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση από αρκούδες. Τέσσερις από αυτούς είχαν χάσει τη ζωή τους υποκύπτοντας στα τραύματά τους.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας δήλωσε ότι 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περισσότερες από 230 επιθέσεις αρκούδων το 2025, αριθμός που υπερβαίνει τον αριθμό των θανάτων και των επιθέσεων σε οποιοδήποτε προηγούμενο έτος.