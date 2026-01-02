Απίστευτο βίντεο: Άγρια αρκούδα καταδιώκει δύο άνδρες στην Ινδία
Τρομακτικές σκηνές έζησαν στην βόλτα τους δύο άνδρες στην Ινδία, όταν ξαφνικά βρέθηκαν καταδιωκόμενοι από μια άγρια αρκούδα.
Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε επαρχία της Ινδίας, όταν μια άγρια αρκούδα κυνήγησε δύο άνδρες, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή για να γλιτώσουν.
Η σκηνή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στην πόλη Ρισικές. Οι δύο άνδρες περπατούσαν αμέριμνοι σε έναν έρημο δρόμο, ενώ πίσω τους εμφανίζονταν μια αγελάδα και δύο σκύλοι. Ξαφνικά, μια αρκούδα εμφανίστηκε από μια γωνία και τους καταδίωξε, προκαλώντας πανικό, όπως αναφέρει το indiatvnews.com.
Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τη δραματική αντίδραση των ανδρών καθώς προσπαθούν να ξεφύγουν από το άγριο ζώο.