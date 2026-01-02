Απίστευτο βίντεο: Άγρια αρκούδα καταδιώκει δύο άνδρες στην Ινδία

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε επαρχία της Ινδίας, όταν μια άγρια αρκούδα κυνήγησε δύο άνδρες, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή για να γλιτώσουν.

Η σκηνή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στην πόλη Ρισικές. Οι δύο άνδρες περπατούσαν αμέριμνοι σε έναν έρημο δρόμο, ενώ πίσω τους εμφανίζονταν μια αγελάδα και δύο σκύλοι. Ξαφνικά, μια αρκούδα εμφανίστηκε από μια γωνία και τους καταδίωξε, προκαλώντας πανικό, όπως αναφέρει το indiatvnews.com.

Late night scenes from Rishikesh.



Just about two hours before New Year celebrations, a bear entered a residential lane in Shyampur Haat Road, chasing two young men who narrowly escaped. CCTV footage has confirmed the presence of the bear, and the forest department has… pic.twitter.com/CLVHT8IPNC — Kumaon Jagran (@KumaonJagran) January 1, 2026

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τη δραματική αντίδραση των ανδρών καθώς προσπαθούν να ξεφύγουν από το άγριο ζώο.