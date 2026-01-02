Πρωτοχρονιά με έκπληξη στην Ιαπωνία: Νεαρός γδύθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Ιαπωνία κατά τον καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο χαιρετισμό του αυτοκράτορα προς το πλήθος, όταν ένας νεαρός άνδρας γδύθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα Ναρουχίτο και την αυτοκρατορική οικογένεια, όπως μετέδωσαν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο TBS, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 20 ετών, βρισκόταν στην πρώτη σειρά του συγκεντρωμένου πλήθους. Τη στιγμή που ο αυτοκράτορας απηύθυνε το μήνυμά του από το μπαλκόνι του ανακτόρου, ο νεαρός αφαίρεσε αιφνιδιαστικά τα ρούχα του και άρχισε να φωνάζει.

Στη συνέχεια, πέρασε τον προστατευτικό φράχτη που είχε τοποθετήσει η αστυνομία και συνελήφθη άμεσα από μέλη της αυτοκρατορικής φρουράς και αστυνομικούς, οι οποίοι τον κάλυψαν με κουβέρτα και τον απομάκρυναν από το σημείο. Η αυτοκρατορική φρουρά δεν επιβεβαίωσε επισήμως τις πληροφορίες στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την εμφάνιση των μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας στο μπαλκόνι, μεταξύ των οποίων ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο και η αυτοκράτειρα Μασάκο. Ο αυτοκράτορας απευθύνεται παραδοσιακά κάθε Πρωτοχρονιά σε χιλιάδες πολίτες που συγκεντρώνονται έξω από το αυτοκρατορικό παλάτι κρατώντας ιαπωνικές σημαίες.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TBS, ο νεαρός φέρεται να είχε προαναγγείλει την πράξη του μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Παρότι η αυτοκρατορική οικογένεια δεν έχει πολιτικό ρόλο στην Ιαπωνία, παραμένει ισχυρό σύμβολο της χώρας και απολαμβάνει ευρείας εκτίμησης από την ιαπωνική κοινωνία.