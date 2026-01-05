Θηριώδης τόνος 243 κιλών πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία στην ψαραγορά του Τόκιο

Τιμή ρεκόρ έπιασε ένας ερυθρός τόνος στην ψαραγορά Τογιόσου του Τόκιο το πρωί της Δευτέρας καθώς πωλήθηκε έναντι 510,3 εκατομμυρίων γιεν (3,2 εκατομμύρια δολάρια) στην πρώτη δημοπρασία της αγοράς για το 2026.

Η νικήτρια προσφορά για το ψάρι των 243 κιλών προήλθε από την Kiyomura Corp, τη διαχειρίστρια της δημοφιλούς αλυσίδας σούσι Sushi Zanmai, η οποία διαθέτει καταστήματα σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό. «Ο πρώτος τόνος της χρονιάς φέρνει καλή τύχη», δήλωσε ο Κιγιόσι Κιμούρα, πρόεδρος της εταιρείας.

Ο επιχειρηματίας δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη δημοπρασία ότι «εξεπλάγην από την τιμή», ανέφερε το AFP. «Νόμιζα ότι θα μπορούσαμε να τον αγοράσουμε λίγο φθηνότερα, αλλά η τιμή εκτοξεύτηκε προτού το καταλάβουμε», είπε. Η εταιρεία ανέφερε ότι το ψάρι θα σερβίρεται στα εστιατόριά της σε όλη τη χώρα.

Ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα

Κατά τη διάρκεια της πρωτοχρονιάτικης δημοπρασίας που διεξάγεται στη φημισμένη ψαραγορά της ιαπωνικής πρωτεύουσας αποφέρει τεράστια κέρδη στους ιχθυοπώλες αφού οι προσφορές είναι πολύ μεγάλες.

Το 2025, ο πρώτος τόνος στη δημοπρασία πωλήθηκε για 207 εκατομμύρια γιεν από την Onodera Group, μια άλλη εταιρεία τροφίμων που κατέχει επίσης αλυσίδα σούσι.

Η ξέφρενη ενέργεια στις ψαραγορές κατά τη διάρκεια τέτοιων δημοπρασιών πριν από την αυγή έχει γίνει ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στο Τόκιο. Η δημοπρασία της Δευτέρας, η οποία ξεκίνησε περίπου στις 05:00 τοπική ώρα, δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Ο τόνος, αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων, τεμαχίστηκε για τους πελάτες των εστιατορίων σούσι του Κιμούρα λίγο μετά τη δημοπρασία του.

«Νιώθω ότι ξεκίνησα τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο, αφού έφαγα κάτι τόσο ευοίωνο όσο η αρχή της χρονιάς», δήλωσε στο AFP ένας από τους πελάτες στο εστιατόριο του κ. Kimura.