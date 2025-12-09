Η στιγμή που ο Εγκέλαδος χτυπά την Ιαπωνία - Στους 30 οι τραυματίες από τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ύστερα από τον ισχυρό σεισμό 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησε τις βόρειες ακτές τις Ιαπωνίας το βράδυ (τοπική ώρα) της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου. Η κρατική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε τους πολίτες ότι το επίκεντρο βρισκόταν στον θαλάσσιο χώρο, στα ανοικτά της περιοχής Αομόρι ενώ το εστιακό βάθος ήταν περίπου στα 50 χιλιόμετρα.

Από τον Εγκέλαδο προκλήθηκαν αρκετά κύματα τσουνάμι που έφτασαν ακόμη και τα 70 εκατοστά με αποτέλεσμα οι τοπικές Αρχές να ζητήσουν την εκκένωση 28.000 πολιτών από τις περιοχές που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο. Η JMA στο αρχικό έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της για το τσουνάμι ανέφερε πως τα κύματα θα μπορούσαν να φτάνουν τα τρία μέτρα και καλούσε τους πολίτες περιοχών πιο κοντά στο επίκεντρο της δόνησης να βρουν καταφύγιο.

Η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι παρότρυνε τον πληθυσμό να λάβει μέτρα για να προστατευτεί σε περίπτωση νέων δονήσεων.

Από τους τραυματίες μόλις ένας άνθρωπος στη νήσο Χοκάιντο είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών.

Ενεργοποιήθηκε το κρατικό σύστημα συναγερμού

Στη Σαπόρο, τη μεγαλύτερη πόλη της νήσου Χοκάιντο, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως η γη έτρεμε βίαια για περίπου τριάντα δευτερόλεπτα, ενώ ηχούσαν ασταμάτητα προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων.

Απευθείας πλάνα έδειχναν σπασμένα γυαλιά σκορπισμένα στους δρόμους. Όταν ξημέρωσε, κάτοικοι διαπίστωσαν πως κάποιοι δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, καθώς χιόνι έχει αρχίσει να καλύπτει το έδαφος στην περιοχή.

«Όταν νιώσαμε τον σεισμό και ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού, βιαστήκαμε να βγούμε από το σπίτι. Κρατάγαμε τα παιδιά μας» --κοριτσάκι δυο ετών και αγοράκι ενός έτους-- «στην αγκαλιά. Ο σεισμός μου θύμισε την καταστροφή» στη Φουκουσίμα το 2011, είπε στο AFP ο Ντάικι Σιμοχάτα, 33 χρονών, υπάλληλος του δήμου στην πόλη Χασικάμι, στον νομό Αομόρι.

«Αντικείμενα έπεσαν» από ράφια και «σκόνη κάποιου είδους από την οροφή», διαπίστωσε αφού πήγε σε εγκατάσταση του δήμου.

Περίπου 2.700 κατοικίες δεν έχουν ρεύμα στην Αομόρι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, ενώ αναφέρθηκαν πυρκαγιές.

Διακοπή σιδηροδρομικών δρομολογίων

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας Σινκάνσεν ανεστάλη σε κάποιες περιοχές, για να επιθεωρηθούν οι σιδηροτροχιές.

Από την πλευρά της η εταιρεία Tohoku Electric Power ανέφερε ότι δεν διαπιστώθηκε καμιά ανωμαλία στους δυο κοντινότερους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, στη Χιγκασιντόρι (Αομόρι) και στην Οναγκάουα (Μιγιάγκι).