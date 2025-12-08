Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7.2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στη βόρεια Ιαπωνία. Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην πόλη Αομόρι με βάθος 50 χιλιόμετρα.

Αρχικά οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,6 Ρίχτερ αλλά σε αναθεωρημένη έκδοση υποβαθμίστηκε σε 7,2.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι που αφορά τις επαρχίες Αομόρι, Ιβάτε, Χοκάιντο, Μιγιάγκι και Φουκουσίμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές σε κτίρια ή θύματα. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Kyodo News, μια προειδοποίηση για επερχόμενο σεισμό είχε σημάνει λίγα λεπτά πριν χτυπήσει οπ Εγκέλαδος.