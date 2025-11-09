Ιαπωνία: Μικρό τσουνάμι έπληξε την βόρεια ακτή της χώρας

Μικρό τσουνάμι προκάλεσε στην Ιαπωνία η σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών που σημειώθηκε νωρίτερα την Κυριακή. Συγκεκριμένα, προκλήθηκαν κύματα τσουνάμι ύψους 20 εκατοστών σε ορισμένες περιοχές, οδηγώντας τις αρχές να διατάξουν εκκενώσεις.



Ο σεισμός σημειώθηκε στις 5:03 μ.μ. (τοπική ώρα). Αμέσως μετά εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στην επαρχία Iwate, προειδοποιώντας για την πιθανότητα κυμάτων ύψους έως 1 μέτρου. Η προειδοποίηση αυτή ακυρώθηκε λίγο μετά τις 8 μ.μ. Ο σεισμός αρχικά αναφέρθηκε ως 6,7 Ρίχτερ, με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να δίνει αργότερα το αναθεωρημένο νούμερο.



Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στις 6:25 μ.μ. παρατηρήθηκε τσουνάμι ύψους 20 εκατοστών στο λιμάνι Οφουνάτο της Ιουάτε, ενώ στις 5:52 μ.μ. παρατηρήθηκε άλλο ένα κύμα ύψους 20 εκατοστών στο λιμάνι Κούτζι της Ιουάτε.



Δεν υπήρξαν αρχικές αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές μετά τον σεισμό, μεταδίδουν οι japan times.



Η East Japan Railway ανακοίνωσε ότι το Tohoku Shinkansen έμεινε προσωρινά χωρίς ρεύμα και ότι η λειτουργία του διακόπηκε προσωρινά μεταξύ των σταθμών Sendai και Shin-Aomori. Η Tohoku Electric Power ανακοίνωσε ότι δεν αναφέρθηκαν ανωμαλίες στο πυρηνικό εργοστάσιο Onagawa στην επαρχία Miyagi.



Το μήνυμα της πρωθυπουργού

Η πρωθυπουργός Sanae Takaichi δημοσίευσε ένα μήνυμα στον λογαριασμό της στο X, ζητώντας από τους πολίτες να απομακρυνθούν από την ακτή και να είναι σε εγρήγορση για μετασεισμούς και τσουνάμι που ενδέχεται να πλήξουν την περιοχή.



Ένας αξιωματούχος της JMA δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Κυριακής ότι σεισμοί παρόμοιας ή ακόμη μεγαλύτερης έντασης ενδέχεται να συμβούν τις επόμενες ημέρες.