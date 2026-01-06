Βίντεο: Η στιγμή που σεισμός 6,2 Ρίχτερ δονεί πυρηνικό σταθμό στην Ιαπωνία

Απίστευτα πλάνα κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας στον πυρηνικό σταθμό της Σιμάνε στη δυτική Ιαπωνία, την ώρα που σείστηκε από τον ισχυρότατο σεισμό που έπληξε την περιοχή.

Η δόνηση μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Τρίτη (6/1) στην περιοχή Τσουγκόκου της Ιαπωνίας, ακολουθούμενη από σειρά μετασεισμών. Σύμφωνα με την εταιρεία που τον διαχειρίζεται, ο πυρηνικός σταθμός λειτουργεί «κανονικά».

Το επίκεντρο του κύριου σεισμού εντοπίστηκε στην ανατολική επαρχία Σιμάνε, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχε κίνδυνος τσουνάμι.

Η εταιρεία Chugoku Electric Power, η οποία διαχειρίζεται τον πυρηνικό σταθμό της Σιμάνε σε απόσταση περίπου 32 χιλιομέτρων, ανέφερε ότι η μονάδα Νο 2 συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Παράλληλα, η Ιαπωνική Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι δεν διαπιστώθηκαν βλάβες ή μη κανονικές ενδείξεις μετά τον σεισμό.

Πλάνα από κάμερες επιτήρησης κατέγραψαν τον σταθμό να δονείται το πρωί της Τρίτης, όταν ο σεισμός σημειώθηκε περίπου στις 10:18 τοπική ώρα (01:18 GMT).

Η West Japan Railway ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen μεταξύ Σιν-Οσάκα και Χακάτα, ως προληπτικό μέτρο.

Ο σεισμός είχε ένταση «άνω του 5» στην επταβάθμια ιαπωνική κλίμακα, επίπεδο αρκετά ισχυρό ώστε να δυσκολεύει την κίνηση χωρίς στήριξη.

Οι σεισμοί είναι συχνοί στην Ιαπωνία, μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του κόσμου, καθώς στη χώρα καταγράφεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων σεισμών μεγέθους 6 Ρίχτερ και άνω.