Ολλανδία: Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων στο Άμστερνταμ λόγω χιονιού και παγετού

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ προειδοποιεί ότι εκατοντάδες πτήσεις αναμένεται να ακυρωθούν αύριο, Σάββατο, εξαιτίας χιονιού και παγετού, όπως μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ANP, επικαλούμενο τη διοίκηση του αεροδρομίου.

Το Σχίπχολ, ένας από τους πιο πολυσύχναστους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης, έχει ήδη ακυρώσει δεκάδες πτήσεις σήμερα για τον ίδιο λόγο.

Λόγω των καιρικών συνθηκών, τα αεροσκάφη πρέπει να αποψυχθούν, ώστε οι πτέρυγες τους να καθαριστούν από χιόνι και πάγο, διαδικασία που απαιτεί επιπλέον χρόνο και μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις. Εκπρόσωπος της KLM, η οποία διαχειρίζεται τα μηχανήματα απόψυξης, ανέφερε ότι ένα από τα μηχανήματα είναι εκτός λειτουργίας, χωρίς όμως να αναμένονται επιπλέον καθυστερήσεις. Συνολικά, η KLM διαθέτει 25 μηχανήματα απόψυξης στο Σχίπχολ.

Παράλληλα, η τρέχουσα κατεύθυνση του ανέμου περιορίζει τη χωρητικότητα των διαδρόμων, ενώ ο στόλος εκχιονιστικών είναι έτοιμος να καθαρίσει τους διαδρόμους, αν χρειαστεί.

Οι επιβάτες που θα επηρεαστούν δεν δικαιούνται αποζημίωση για τον χαμένο χρόνο, καθώς το περιστατικό θεωρείται «ανωτέρα βία». Οι αεροπορικές εταιρείες, όμως, υποχρεούνται να καλύψουν τα έξοδα για γεύματα και να προσφέρουν εναλλακτική πτήση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ