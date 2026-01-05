Χάος στο Άμστερνταμ: Πτήσεις ακυρώνονται, τρένα σταματούν λόγω χιονιού

Σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες προκαλεί η κακοκαιρία στην Ολλανδία, καθώς το χιόνι και ο πάγος έχουν οδηγήσει σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, καθυστερήσεις τρένων και ατυχήματα στους δρόμους. Στο αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης, σχεδόν 500 πτήσεις ακυρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (5/1/2026) και οι εισερχόμενες πτήσεις παρέμειναν σε αναμονή έως τις 14:00 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με το ANP. Τα αεροπλάνα με προορισμό το Σκίπολ εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια.

Η έντονη χιονόπτωση έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα από την Παρασκευή, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που δημιούργησαν παγετό. Τα τρένα της περιοχής του Άμστερνταμ δεν εκτελούν δρομολόγια, όπως ανακοίνωσε η ολλανδική σιδηροδρομική εταιρεία NS, ενώ οι δημόσιες συγκοινωνίες πλήττονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, οι δρόμοι έχουν γεμίσει καθυστερήσεις και μικροατυχήματα, παρά τις οδηγίες των αρχών να αποφεύγουν οι πολίτες τις μετακινήσεις χωρίς σοβαρό λόγο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, διατηρώντας σε ισχύ την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις μεταφορές.