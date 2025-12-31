Ο ισχυρός άνεμος σηκώνει γυναίκα στον αέρα στη Νέα Υόρκη - Απίστευτο βίντεο

Αντιμέτωπη με τον ισχυρό αέρα ο οποίος την παρέσυρε και την σήκωσε στον αέρα ήρθε μία γυναίκα στη Νέα Υόρκη, καθώς προσπαθούσε να μπει σε σπίτι.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας με το βίντεο να κάνει το γύρο του διαδικτύου και να γίνεται viral.

Η Νταϊάν Μίλερ επισκέφτηκε την κόρη της στη Λακαουάνα, κοντά στο Μπάφαλο στα βόρεια της Νέας Υόρκης, μια περιοχή γνωστή για τις χιονοθύελλες που δέχεται αρκετά συχνά.

Στο βίντεο φαίνεται να ανεβαίνει από την αρχή με δυσκολία τα σκαλιά της εισόδου λόγω του ισχυρού ανέμου. Την ώρα που άνοιγε την πόρτα, μια ξαφνική δυνατή ριπή αέρα την σήκωσε από το έδαφος, εκτοξεύοντάς την μερικά μέτρα μακριά. Ευτυχώς η γυναίκα δεν τραυματίστηκε από το απρόσμενο συμβάν.

«Το γεγονός εξελίχθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα και δεν μπορούσα να το πιστέψω», δήλωσε η ίδια μιλώντας στο WKBW. «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα με σηκώσει ο αέρας σαν χαρταετό», πρόσθεσε. Η εμπειρία αυτή ήταν πρωτόγνωρη για τη Μίλερ, η οποία δεν είχε ξαναβρεθεί αντιμέτωπη με τόσο ισχυρό άνεμο.