Φονικές πλημμύρες στην Καλιφόρνια: Στους 3 οι νεκροί - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που σάρωσαν μεγάλα τμήματα της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της τοπικής Αστυνομίας ένας 64χρονος άνδρας από το Σαν Ντιέγκο βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης ύστερα από πτώση δέντρου. Παράλληλα, ένας 74χρονος, πέθανε από πλημμύρες το Σαββατοκύριακο καθώς η αστυνομία προσπαθούσε να τον σώσει μέσα σε ένα όχημα στο Ρέντινγκ, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Και τη Δευτέρα, μια γυναίκα περίπου 70 ετών πέθανε αφού «χτυπήθηκε από έναν βράχο από ένα μεγάλο κύμα και παρασύρθηκε στον ωκεανό» στην κομητεία Μεντοσίνο, ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Severe storms triggered flooding in parts of California, US.



On December 25, footage showed cars and homes submerged in San Bernardino County, one of the hardest hit. Officials say floods killed at least three people, damaged scores of properties and left hundreds displaced pic.twitter.com/jAOxhwnACH — TRT World (@trtworld) December 26, 2025

Εικόνες καταστροφής στην Καλιφόρνια

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που ξεκίνησαν από την παραμονή και εντάθηκαν ανήμερα Χριστούγεννα προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους.

Οι καταιγίδες - οι οποίες αναμενόταν να συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή - προκάλεσαν βροχόπτωση 27 εκατοστών σε ορισμένα μέρη της κομητείας του Λος Άντζελες. Οι τοπικές Αρχές αναγκάστηκαν να προβούν σε εκκενώσεις σπιτιών αλλά και να κλείσουν μεγάλα τμήμα δρόμων.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν αρκετές διασώσεις, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που είχαν παγιδευτεί σε οχήματα καθώς τα νερά των πλημμυρών ανέβαιναν.

Σημειώνεται μάλιστα ότι περίπου 100.000 άνθρωποι στην πολιτεία έμειναν χωρίς ρεύμα από το βράδυ της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου.

Το Κέντρο Μετεωρολογικής Πρόβλεψης των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι «είναι πιθανά πολλά επεισόδια ξαφνικών πλημμυρών. Επιπλέον, πολλά ρέματα ενδέχεται να πλημμυρίσουν, επηρεάζοντας ενδεχομένως μεγαλύτερα ποτάμια».

Οι ταχύτητες των ανέμων στην περιοχή του κόλπου ξεπέρασαν τα 161 χλμ./ώρα σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε ένα παρατηρητήριο κοντά στο Σαν Χοσέ, ανέφερε η San Francisco Chronicle.

Στην Αλτανένα, κοντά στο Λος Άντζελες, οι πλημμύρες προκάλεσαν κατολίσθηση λάσπης σε μια περιοχή με βλάστηση που ήταν λιγότερο ικανή να απορροφήσει νερό λόγω των πυρκαγιών που έκαψαν την περιοχή τον Ιανουάριο, ανέφερε ο αμερικανικός συνεργάτης του BBC, CBS News.

Σε έκτακτη ανάγκη το Λος Άντζελες

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την πόλη λόγω των καταιγίδων και προειδοποίησε τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί στους δρόμους κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.

«Προτρέπω όλους τους κατοίκους του Λος Άντζελες να παραμείνουν ασφαλείς και να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στους δρόμους εάν είναι απολύτως απαραίτητο να ταξιδέψουν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη. «Σας παρακαλώ, μην πάρετε αυτή την καταιγίδα αψήφιστα» προσέθεσε.

Οι καταιγίδες προήλθαν από πολλαπλά ατμοσφαιρικά κύματα που μετέφεραν μεγάλα ρεύματα υγρασίας από τις τροπικές περιοχές κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο πολυσύχναστες εβδομάδες ταξιδιών του έτους, ανέφερε το CBS News.