55χρονη Τουρκάλα προσπαθεί να πείσει ότι είναι κόρη του Τραμπ: Ζητά εξέταση DNA, πήγε στα δικαστήρια

Σε αγώνα για να αποδείξει ότι είναι κόρη του… Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδοθεί μία 55χρονη γυναίκα στην Τουρκία, η οποία μάλιστα προσέφυγε στα δικαστήρια ζητώντας να αναγνωριστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ ως βιολογικός της πατέρας.

Σύμφωνα με την Daily Sabah, η Necal Ozmen υπέβαλε αγωγή πατρότητας σε οικογενειακό δικαστήριο της Άγκυρας, ζητώντας μάλιστα να γίνει εξέταση DNA. Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή ως αβάσιμη και χωρίς επαρκή στοιχεία.

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, Trump'a babalık davası açtı:



"Trump'ı haberlerde görünce beni yetiştiren anne, 'senin baban bu' dedi.



Trump'ın bana sahip çıkmasını istiyorum."

Η 55χρονη ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα που αναγνώριζε ως μητέρα της, της αποκάλυψε την αλήθεια για τη γέννησή της. Σύμφωνα με αυτήν την ιστορία, η Ozmen έχει αληθινή μητέρα μία Αμερικανίδα υπήκοο με το όνομα Σοφία, η οποία έμεινε έγκυος ενώ διατηρούσε παράνομη σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνέχεια η Σοφία εμπιστεύτηκε το νεογέννητο μωρό της στη γυναίκα που μεγάλωσε την Ozmen.

Θέλει να συναντήσει τον Τραμπ

Παρά την απόρριψη από το δικαστήριο, ωστόσο, η Ozmen επιμένει. Άσκησε έφεση κατά της απόφασης στην Τουρκία ενώ έχει στείλει αιτήσεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ και σε δικαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως είπε, ο βιολογικός της πατέρας εργαζόταν στο ΝΑΤΟ εκείνη την εποχή ενώ υποστήριξε ότι στη θετή μητέρα της είχαν δείξει μία φωτογραφία του Τραμπ όταν της παρέδωσαν το μωρό.

«Δεν ξέρω πόσο ακριβές είναι. Θέλω να μάθω αν είναι ο πατέρας μου», δήλωσε η Ozmen. «Δεν θέλω να του δημιουργήσω κανένα πρόβλημα. Απλώς θέλω να μάθω την αλήθεια», είπε.

Η 55χρονη ελπίζει μάλιστα ότι ο Τραμπ θα συμφωνήσει σε τεστ DNA και εξέφρασε την επιθυμία να τον συναντήσει, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως δεν θα αρνηθεί το αίτημά της.