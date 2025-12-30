Απίστευτο: Ξύπνησε από το χειρουργείο μιλώντας άπταιστα ισπανικά χωρίς να ξέρει τη γλώσσα

Ένας πατέρας από τη Γιούτα των ΗΠΑ έμεινε άναυδος όταν συνειδητοποίησε ότι, μετά από μια χειρουργική επέμβαση, μπορούσε να μιλήσει άπταιστα ισπανικά με την άνεση ενός ισπανόφωνου, παρά το γεγονός ότι στο σχολείο γνώριζε μόνο τα απολύτως βασικά.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Stephen Chase, 33 ετών, υποβλήθηκε σε ηλικία 19 ετών σε επέμβαση στο γόνατο λόγω τραυματισμού στο ποδόσφαιρο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι γνώσεις του στη γλώσσα περιορίζονταν σε μερικές σκόρπιες φράσεις και στο να μετράει ως το δέκα. Όπως παραδέχεται και ο ίδιος, στο σχολείο δεν πρόσεχε καθόλου στο μάθημα.

Ωστόσο, μόλις συνήλθε από τη νάρκωση, άρχισε να μιλάει με πλήρεις προτάσεις στα ισπανικά. Μάλιστα, συνομιλούσε με το νοσηλευτικό προσωπικό για περίπου 20 λεπτά, πριν επανέλθει στα αγγλικά. Το πιο εντυπωσιακό; Το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται σε κάθε χειρουργείο που έχει κάνει έκτοτε.

«Την πρώτη φορά που συνέβη, μιλούσα ισπανικά στις νοσοκόμες και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί εκείνες με παρακαλούσαν να μιλήσω αγγλικά. Ήμουν σε πλήρη σύγχυση», εξηγεί ο Stephen. «Δεν είχα τις γνώσεις για να μιλήσω τόση ώρα σε αυτή τη γλώσσα, σοκαρίστηκα».

Η εξήγηση πίσω από το φαινόμενο

Ο Stephen, ο οποίος είναι δικηγόρος, πιστεύει ότι το γεγονός πως μεγάλωσε σε περιβάλλον με πολλούς ισπανόφωνους και άκουγε τη γλώσσα καθημερινά, «αποθήκευσε» τις πληροφορίες στον εγκέφαλό του, παρόλο που ο ίδιος δεν πίστευε ότι καταλαβαίνει, αναφέρει το LadBible.

Μετά το πρώτο εκείνο περιστατικό, χρησιμοποίησε αυτή την «κρυφή» δεξιότητα ταξιδεύοντας στη Χιλή για δύο χρόνια σε ιεραποστολή. Παρόλα αυτά, η απόλυτη ευχέρεια, το λεγόμενο native level, εμφανίζεται μόνο κατά την ανάνηψη από τη νάρκωση.

«Με περνάνε για ντόπιο»

Σε πρόσφατες επεμβάσεις για αθλητικούς τραυματισμούς, ο Stephen φροντίζει πλέον να προειδοποιεί τους γιατρούς. «Οι νοσοκόμες με ρωτούν "πώς νιώθεις;" ή "πονάς;" και εγώ απαντώ στα ισπανικά. Στο κεφάλι μου μιλάω κανονικά και παραξενεύομαι που δεν με καταλαβαίνουν. Η πλήρης ευχέρεια διαρκεί περίπου μία ώρα και μετά υποχωρεί».

Το περιστατικό αναδεικνύει τις απίστευτες δυνατότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου και τις πληροφορίες που αποθηκεύει στο υποσυνείδητο, στις οποίες δεν έχουμε πρόσβαση υπό κανονικές συνθήκες. «Είναι συναρπαστικό το τι έχει αποθηκευμένο ο εγκέφαλός μας και δεν μπορούμε να το ανασύρουμε», καταλήγει ο ίδιος.

Σύνδρομο Ξένης Γλώσσας (Foreign Language Syndrome – FLS)

Σύμφωνα με την Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη των ΗΠΑ, το FLS αποτελεί μια «σπάνια νευρολογική πάθηση», κατά την οποία το άτομο σταματά να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα και, για ένα χρονικό διάστημα, «κολλάει» σε μια δεύτερη γλώσσα.

Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από ξαφνική, ακούσια χρήση μιας μη μητρικής γλώσσας.

Μπορεί να προκληθεί από σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, εγκεφαλικό επεισόδιο, όγκους ή αιμορραγία στον εγκέφαλο. Συχνά εμφανίζεται μετά από αναισθησία, εγκεφαλική κάκωση ή έντονο ψυχολογικό στρες.