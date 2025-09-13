Μωρό γίγαντας: Μητέρα έφερε στον κόσμο αγοράκι 6 κιλών - «Βγήκε αυτό από μέσα μου;» αναρωτιέται ακόμα

Στη Φλόριντα συνέβη κάτι που μοιάζει βγαλμένο από σενάριο ταινίας: μια μητέρα γέννησε ένα μωρό… γίγαντα, βάρους 6,3 κιλών, αφήνοντας το μαιευτήριο με το στόμα ανοιχτό! Το προσωπικό του νοσοκομείου δεν μπορούσε να πιστέψει τα μάτια του, ενώ η είδηση κάνει ήδη τον γύρο των social media, προκαλώντας θαυμασμό, έκπληξη και πολλές συζητήσεις για τα… σπάνια «μαγικά» της μητρότητας.

«Ήταν το θέμα συζήτησης στο μαιευτήριο!» λέει η 40χρονη Χάινς στο Today για τον γιο της Άναν, που γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στο Νοσοκομείο St. Joseph’s-South της BayCare στο Ρίβερβιου της Φλόριντα, ακριβώς νότια της Τάμπα. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, πιστεύεται ότι είναι το μεγαλύτερο μωρό που γεννήθηκε ποτέ εκεί.

Κατά τη διάρκεια της καισαρικής τομής της Χάινς, θυμάται μια παράξενη αίσθηση, σε αντίθεση με τον τοκετό που βίωσε με τον αδελφό του Άναν, τον Αντρέ Τζούνιορ, ο οποίος ζύγιζε 5,5 κιλά και 350 γραμμάρια.

«Θυμάμαι να σκέφτομαι, «Τι μου βγάζουν;» Τι συμβαίνει εδώ;» Ένιωσα τόση πίεση», λέει ο Χάινς γελώντας. Στιγμές αργότερα, είδε για πρώτη φορά τον Ανάν και όλα έβγαλαν νόημα.

«Ήταν τόσο μεγάλος. Σκεφτόμουν, «Ποιανού είναι αυτό το μωρό; Βγήκε από μέσα μου;»», λέει ο Χάινς. «Μετά όλοι αρχίζουν να έρχονται, επειδή δεν βλέπεις κάθε μέρα ένα μωρό σχεδόν 6 κιλών να ξεπροβάλλει. Ήταν σαν μια μικρή διασημότητα». «Ανυπομονώ να του δείξω όταν μεγαλώσει: «Κοίτα, ήσουν στις ειδήσεις!»», προσθέτει.

Μετά την γέννησή του, ο Άναν δεν είναι απλά ένα μωρό· είναι το νέο αστέρι της Φλόριντα! Τι προσωπικό του νοσοκομείου μιλά αλόμα για το γίγαντα της BayCare, και η μητέρα του ονειρεύεται τις ιστορίες που θα του αφηγείται μεγαλώνοντας. Σίγουρα, η πρώτη μέρα που ήρθε στον κόσμο ήταν σαν… ένα μικρό υπερθέαμα, και κανείς δεν θα ξεχάσει τον μικρούλη που ήρθε για να κλέψει τις εντυπώσεις!

Δείτε την ανάρτηση: