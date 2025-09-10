Μόλις 26 και ήδη μητέρα 22 παιδιών: H απίστευτη ιστορία της Kristina Ozturk και ο αμφιλεγόμενος στόχος

Ακούγεται σαν σενάριο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Η Kristina Ozturk, μια νεαρή γυναίκα από τη Ρωσία που ζει στη Γεωργία, έχει τραβήξει τα βλέμματα του παγκόσμιου Τύπου, των social media και των επιστημόνων, καθώς χτίζει – κυριολεκτικά – τη δική της υπερ-οικογένεια. Και το πιο εντυπωσιακό; 20 από τα παιδιά της γεννήθηκαν μέσα σε μόλις έναν χρόνο!

Η Kristina Ozturk ξεκίνησε τη μητρότητα με ενθουσιασμό και... μαραθώνια φιλοδοξία. Μαζί με τον σύζυγό της, Galip Ozturk, έναν Τούρκο επιχειρηματία, αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη «μεγαλύτερη και πιο ευτυχισμένη οικογένεια στον κόσμο». Και το εννοούν: ήδη έχουν 22 παιδιά και δεν σκοπεύουν να σταματήσουν μέχρι να φτάσουν τα 100!

Το ζευγάρι επένδυσε περίπου 180.000 δολάρια σε υπηρεσίες παρένθετης μητρότητας μέσα σε μόλις 16 μήνες, από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2021. Το αποτέλεσμα; Μια ολόκληρη «στρατιά» από μωρά, που γεμίζουν κάθε γωνιά του σπιτιού τους.

Ονόματα, παντού... ονόματα!

Η λίστα με τα ονόματα των παιδιών είναι σχεδόν ατελείωτη – και εντυπωσιακά ποικιλόμορφη: Victoria, Mustafa, Maryam, Ayrin, Alice, Hassan, Judy, Harper, Teresa, Hussein, Anna, Isabella, Ismail, Mehmet, Ahmet, Ali, Kristina, Alena, Sarah, Lockman, Alparslan και Olivia. Κάποιοι θα έλεγαν πως πρόκειται για μια τάξη σχολείου, όχι για μια μόνο οικογένεια.

Παρά το γεγονός ότι έχει στη διάθεσή της πολλές νταντάδες, η Kristina υποστηρίζει ότι συμμετέχει ενεργά στην καθημερινότητα των παιδιών της. Όπως δηλώνει, «δεν αφήνω την ανατροφή τους αποκλειστικά στις νταντάδες. Κάνω ό,τι κάνει κάθε μητέρα – απλώς το κάνω επί 22 φορές». Από ταΐσματα και αγκαλιές μέχρι βραδινές ιστορίες και οικογενειακές δραστηριότητες, η Kristina φαίνεται να ζει και να αναπνέει για τη μητρότητα.

Ωστόσο, η οικογένεια αντιμετωπίζει και δυσκολίες. Το 2023, ο Galip Ozturk καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για παράνομη κατοχή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Παρά τις νομικές περιπέτειες, η Kristina παραμένει σταθερή στον ρόλο της ως πυλώνας της οικογένειας και συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από την απίθανη καθημερινότητά της στα social media, όπου συγκεντρώνει χιλιάδες ακολούθους.

Όραμα ή υπερβολή;

Η περίπτωση της Kristina Ozturk προκαλεί έντονες συζητήσεις σχετικά με τα όρια της οικογενειακής ζωής, την ηθική της παρένθετης μητρότητας και τις κοινωνικές επιπτώσεις μιας τόσο μεγάλης οικογένειας.

Για την Kristina, όμως, δεν υπάρχουν ερωτήματα ή ενδοιασμοί. Το όνειρό της παραμένει ξεκάθαρο: να δημιουργήσει την πιο ευτυχισμένη, ενωμένη και μεγάλη οικογένεια στον κόσμο. Με 22 παιδιά στα 26 της χρόνια και έναν φιλόδοξο στόχο για 100, η Kristina γράφει – κυριολεκτικά – οικογενειακή ιστορία.