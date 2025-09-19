Μεξικό: Τρομαγμένο παιδί ένιωθε κάτι να κινείται στο κεφάλι του - Δείτε τι έβγαλαν από το αυτί του

Ο μικρός Πέδρο βρισκόταν σε παραλία στο Μεξικό, με τη μητέρα του, Κίτζια Μίτρε, όταν ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία και κίνηση μέσα στο κεφάλι του. Αμέσως η μητέρα του τον μετέφερε σε Κέντρο Υγείας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι στο αυτί του είχε μπει... ένα καβούρι.

Με τη χρήση τσιμπίδας οι γιατροί κατάφεραν να το αφαιρέσουν, ανακουφίζοντας το παιδί. Μάλιστα, ήταν τόσος ο φόβος αλλά και η ανησυχία του αγοριού, που στο βίντεο που ανήρτησε η μητέρα του στο TikTok, φαίνεται να κλαίει, με κόκκινα και πρησμένα μάτια, ενώ οι γιατροί προσπαθούν να κρατήσουν το κεφάλι του ακίνητο κατά τη διαδικασία.



«Θα τυφλωθώ;» ακούγεται να ρωτά το παιδί, με τη μητέρα του να το καθησυχάζει. Τελικά η εξαγωγή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το καβούρι, ζωντανό, φάνηκε να κινείται πάνω στο κρεβάτι όπου βρισκόταν το παιδί.