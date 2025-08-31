Ο viral πορτοκαλί καρχαρίας και το μυστήριο πίσω από το χρώμα του - Βίντεο με την μοναδική εμφάνιση

Ένα σπάνιο θαλάσσιο φαινόμενο συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες: ένας καρχαρίας με έντονο πορτοκαλί χρώμα και λευκά μάτια, που εντοπίστηκε στα νερά της Κόστα Ρίκα. Το μοναδικό αυτό πλάσμα κατεγράφη για πρώτη φορά και, όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, πρόκειται για μια ιστορική ανακάλυψη.

Ο ασυνήθιστος καρχαρίας ανήκει στο είδος του καρχαρία-νοσοκόμου (Ginglymostoma cirratum), μήκους περίπου δύο μέτρων. Ψαράδες που βρέθηκαν κοντά στο Εθνικό Πάρκο Tortuguero έμειναν έκπληκτοι όταν αντίκρισαν το ασυνήθιστο χρώμα του και τα χαρακτηριστικά λευκά μάτια χωρίς εμφανείς ίριδες. Αφού φωτογραφήθηκε και παρατηρήθηκε, ο καρχαρίας απελευθερώθηκε ξανά στη θάλασσα.

Ένα σπάνιο γενετικό μυστήριο

Η επιστημονική εξήγηση για την εντυπωσιακή του όψη φαίνεται να κρύβεται σε μια συνδυαστική γενετική ανωμαλία. Από τη μια πλευρά, ο ξανθισμός (xanthism) μειώνει τις σκούρες χρωστικές και αναδεικνύει τους πορτοκαλί τόνους στο δέρμα. Από την άλλη, τα λευκά μάτια παραπέμπουν σε αλφισμό (albinism), κατάσταση όπου η μελανίνη απουσιάζει. Ο συνδυασμός αυτών των δύο φαινομένων σε έναν καρχαρία είναι πρωτοφανής.

Rare bright orange nurse shark has been discovered in Costa Rica 🏵️ pic.twitter.com/BPEoSmxgnn — Scary Underwater (@scaryunderwater) August 30, 2025

Το γεγονός ότι το ζώο έφτασε σε ενήλικο μέγεθος αποδεικνύει πως η γενετική αυτή ιδιαιτερότητα δεν εμπόδισε την επιβίωσή του. Αντίθετα, η ανακάλυψη προσφέρει πολύτιμο υλικό για την κατανόηση της γενετικής ποικιλότητας των θαλάσσιων ειδών και του τρόπου με τον οποίο προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους.

Η πρώτη καταγραφή στην ιστορία

Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται καρχαρίας με τέτοιον συνδυασμό χαρακτηριστικών. Η ανακάλυψη θεωρείται σταθμός για τη θαλάσσια βιολογία, καθώς ανοίγει νέους δρόμους στην έρευνα για τα σπάνια χρωματικά μοτίβα σε ψάρια και καρχαρίες.



Παράλληλα, η εικόνα του «πορτοκαλί καρχαρία» έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας δέος αλλά και θαυμασμό για την ανεξάντλητη ποικιλία της φύσης.