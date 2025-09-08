Η αναπάντεχη συνάντηση φωτογράφου με σπάνια θιβετιανή αλεπού - «Η μεγαλύτερη τύχη της ζωής μου»

Είναι ένα πλάσμα -αν μη τι άλλο- εντυπωσιακό. Με έντονο βλέμμα που μαγνητίζει. Η θιβετιανή αλεπού είναι ένα άγριο ζώο που δεν συναντά κανείς συχνά. Γι' αυτό και η αποτύπωσή της στον φακό είναι ένα σπάνιας ομορφιάς θέαμα.

Αυστραλός φωτογράφος κατάφερε να απαθανατίσει σε πολύ κοντινά πλάνα μία θιβετιανή αλεπού. Μια αναπάντεχη, όσο και σπάνια συνάντηση, καθώς τα συγκεκριμένα άγρια ζώα είναι μοναχικά και άπιαστα. Ο φωτογράφος μάλιστα παραδέχθηκε ότι η συνάντηση με τη θιβετιανή αλεπού ήταν η μεγαλύτερη τύχη της ζωής του.

An Australian photographer managed to capture a close-up shot of a Tibetan fox — a rare event, as these animals are solitary and extremely elusive.



The photographer himself admitted it was the greatest stroke of luck in his life. pic.twitter.com/67IEvjtVhw — NEXTA (@nexta_tv) September 8, 2025

Ποια είναι η θιβετιανή αλεπού

Η θιβετιανή αλεπού (Vulpes ferrilata) δεν μοιάζει με καμία άλλη. Με το τετραγωνισμένο της κεφάλι, τα στενά μάτια και το αυστηρό της βλέμμα, έχει γίνει σύμβολο του διαδικτυακού χιούμορ και πρωταγωνίστρια σε memes που κάνουν τον γύρο του κόσμου. Πίσω όμως από την ιδιαίτερη εμφάνισή της κρύβεται ένα άγριο ζώο, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ακραίες συνθήκες του Οροπεδίου του Θιβέτ.

Ζει εκεί που δεν αντέχει κανείς

Η θιβετιανή αλεπού απαντάται σε Θιβέτ, Νεπάλ, Βουτάν, βόρεια Ινδία και δυτική Κίνα. Την συναντάμε σε υψόμετρα που αγγίζουν ακόμη και τα 5.000 μέτρα, σε ξηρές στέπες και αλπικά λιβάδια, όπου οι θερμοκρασίες πέφτουν πολύ κάτω από το μηδέν. Το παχύ της τρίχωμα αποτελεί την τέλεια φυσική ασπίδα απέναντι στο κρύο.

Σαρδόνιο χαμόγελο, μοναδικές συνήθειες

Με μήκος γύρω στα 60 εκατοστά και βάρος έως 5 κιλά, η θιβετιανή αλεπού μπορεί να μην εντυπωσιάζει με το μέγεθός της, αλλά σίγουρα τραβάει όλα τα βλέμματα με το… σαρδόνιο χαμόγελο που σχηματίζουν τα χαρακτηριστικά της. Η διατροφή της βασίζεται κυρίως στα pika, μικρά θηλαστικά που μοιάζουν με λαγούς, ενώ δεν διστάζει να κυνηγήσει πουλιά ή να φάει έντομα. Ένα εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι συχνά συνεργάζεται με τους θιβετιανούς λύκους: εκείνοι ξετρυπώνουν τη λεία κι εκείνη εκμεταλλεύεται ό,τι ξεφεύγει.

Ζευγάρια για πάντα

Η θιβετιανή αλεπού ζει σε μονογαμικά ζευγάρια. Η αναπαραγωγική περίοδος ξεκινά τον Φεβρουάριο και τα μικρά -συνήθως 2 έως 5- γεννιούνται τον Μάιο μέσα σε λαγούμια, όπου προστατεύονται από το αφιλόξενο περιβάλλον.

Από τα Ιμαλάια στο διαδίκτυο

Παρότι για τους βιολόγους αποτελεί ένα σπάνιο είδος με ξεχωριστές προσαρμογές, η θιβετιανή αλεπού έγινε γνωστή κυρίως χάρη στο ίντερνετ. Οι φωτογραφίες της με το «παγωμένο» βλέμμα έκαναν εκατομμύρια χρήστες να μιλούν για το πιο αμήχανο, ειρωνικό ή κουρασμένο ζώο του πλανήτη.

Δεν απειλείται -προς το παρόν

Σύμφωνα με την IUCN, η θιβετιανή αλεπού κατατάσσεται στην κατηγορία «Μη Απειλούμενο Είδος». Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο Οροπέδιο του Θιβέτ ενδέχεται στο μέλλον να δοκιμάσουν τις αντοχές της.