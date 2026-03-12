Γιατί κλείνει ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα - Η εντολή της ΕΛΑΣ

Κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός του Μετρό Συντάγματος το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026, μετά από σχετική εντολή της ΕΛΑΣ.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, με εντολή της Αστυνομίας ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα θα κλείσει στις 17:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση, εξαιτίας αντιπολεμικής συγκέντρωσης που έχει προγραμματιστεί.

Για τις 19:00 υπάρχει κάλεσμα σε αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος, το οποίο έχουν απευθύνει αριστερές οργανώσεις και συλλογικότητες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Θα ακολουθήσει πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

