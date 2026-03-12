Breaking news icon BREAKING
NEWS

Γιατί κλείνει ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα - Η εντολή της ΕΛΑΣ

Ελλάδα Αττικό Μετρό ΣΤΑΣΥ Αστυνομία Διαδηλώσεις

Γιατί κλείνει ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα - Η εντολή της ΕΛΑΣ

Το απόγευμα της Πέμπτης (12/03) οι συρμοί του Μετρό θα διέρχονται από το Σύνταγμα χωρίς να κάνουν στάση.

Μετρό (Eurokinissi)
Μετρό (Eurokinissi)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός του Μετρό Συντάγματος το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026, μετά από σχετική εντολή της ΕΛΑΣ. 

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, με εντολή της Αστυνομίας ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα θα κλείσει στις 17:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση, εξαιτίας αντιπολεμικής συγκέντρωσης που έχει προγραμματιστεί.

Για τις 19:00 υπάρχει κάλεσμα σε αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος, το οποίο έχουν απευθύνει αριστερές οργανώσεις και συλλογικότητες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Θα ακολουθήσει πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Αττικό Μετρό ΣΤΑΣΥ Αστυνομία Διαδηλώσεις

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader