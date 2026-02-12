Γραμμή 4 του Μετρό: Έφτασε στο φρέαρ Ευαγγελισμού ο μετροπόντικας «Αθηνά» - Η σύνδεση με Κατεχάκη

Στον τελικό της προορισμό, στο φρέαρ Ευαγγελισμού, έφτασε η «Αθηνά», ένας από τους δύο μετροπόντικες που εργάζονται για τη διάνοιξη της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ολοκληρώνοντας διάνοιξη σήραγγας μήκους 5,1 χιλιομέτρων.

Γραμμή 4 του Μετρό: Έφτασε στο φρέαρ του Ευαγγελισμού ο μετροπόντικας «Αθηνά»

Η κεφαλή του μηχανήματος εμφανίστηκε στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την πρόοδο του έργου.

Ο υπερσύγχρονος μετροπόντικας δεν περιορίστηκε μόνο στη διάνοιξη, καθώς κατά τη διαδρομή του τοποθετούσε τσιμεντένιους δακτυλίους ανά ενάμιση μέτρο, αφήνοντας πίσω του πλήρως διαμορφωμένη και ασφαλή σήραγγα, όπως καταγράφεται και σε σχετικό βίντεο που αποτυπώνει την εξέλιξη των εργασιών.

Credits: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Το παρών στην υποδοχή του μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό έδωσαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας μαζί με τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Credits: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Credits: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Πάνω από τα μισά της σήραγγας έχουν ολοκληρωθεί

Την ίδια ώρα, ο δεύτερος μετροπόντικας της κοινοπραξίας, η «Νίκη», συνεχίζει την αντίστροφη πορεία των 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκινώντας από το Άλσος Βεΐκου, πέρασε από το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος» και πλέον βρίσκεται λίγο μετά τον σταθμό «Πλατεία Κυψέλης», έχοντας ήδη κατασκευάσει 2.960 μέτρα σήραγγας, δηλαδή περίπου το 42% της διαδρομής της.

Στη συνέχεια θα κινηθεί κάτω από τα Δικαστήρια, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την οδό Ακαδημίας και το Κολωνάκι, για να καταλήξει και εκείνη στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μετά την ολοκλήρωση των διανοίξεων θα ακολουθήσει η φάση κατασκευής των σταθμών.

Επόμενο βήμα η αποσυναρμολόγηση

Ο μετροπόντικας «Αθηνά», μήκους περίπου 100 μέτρων και σημείο αναφοράς για την τεχνογνωσία των υπόγειων έργων στη χώρα, ολοκλήρωσε την αποστολή του και πλέον θα αποσυναρμολογηθεί, θα ανασυρθεί στην επιφάνεια και θα αποθηκευτεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ώστε να είναι έτοιμος να αξιοποιηθεί σε μελλοντικό έργο.