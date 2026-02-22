Μετρό: Τι αλλάζει από την Καθαρά Δευτέρα - Οι τελευταίοι συρμοί και τα λεωφορεία Χ15

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια στη Γραμμή 2 του Μετρό της Αθήνας την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου σε όλους τους σταθμούς, χωρίς τη νυχτερινή διακοπή.

Από τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, ωστόσο, συνεχίζονται οι εργασίες στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Σύνταγμα», με αποτέλεσμα να ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες.

Γραμμή 2: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από τη Δευτέρα 23/02 οι σταθμοί Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη και Συγγρού Φιξ, από Κυριακή έως Πέμπτη, θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας.

Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Κατά τις ώρες των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Νέος Κόσμος – Ελληνικό».

Οι τελευταίοι συρμοί

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Πανεπιστήμιο στις 21:37, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41, από Συγγρού - Φιξ στις 21:43).

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:25 (από Αγ. Δημήτριο στις 21:33, από Νέο Κόσμο στις 21:37, από Συγγρού - Φιξ στις 21:39, από Ακρόπολη στις 21:41, από Σύνταγμα στις 21:43).

Πώς θα κινηθεί το λεωφορείο Χ15 «Πανεπιστήμιο - Άγιος Ιωάννης»

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί, για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη και για το διάστημα από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις ακόλουθες στάσεις.

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο – Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης:

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σίνα),

«ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (νέα προσωρινή στάση, στην οδό Βασιλίσσης Αμαλίας επί της πλατείας Συντάγματος, μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α΄ και Όθωνος),

«ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας),

«ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Καλλιρρόης στο ύψος της στάσης Τραμ),

«ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή),

«ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης – Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο:

«ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη),

«ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή),

«ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού),

«ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού),

«ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας),

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ» (νέα προσωρινή στάση μόνο για αποβίβαση επιβατών, επί της οδού Πανεπιστημίου, στο ύψος μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή).

«Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», επισημαίνει η ΣΤΑΣΥ στην ανακοίνωσή της.