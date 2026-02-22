Το αδιαχώρητο στη Βαρβάκειο: Πόσο κοστίζουν τα σαρακοστιανά - Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Ασφυκτική είναι η κίνηση από το πρωί της Κυριακής (22/2) στη Βαρβάκειο Αγορά, με τους καταναλωτές να συρρέουν για τα τελευταία ψώνια για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Ωστόσο, οι τιμές σε αρκετά είδη για την Καθαρά Δευτέρα εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με πέρσι, οδηγώντας τους καταναλωτές σε πιο «συγκρατημένες» αγορές και μικρότερες ποσότητες.

Καταναλωτές αναφέρουν ότι «όλα τα είδη έχουν ανέβει» και πως οι αγορές γίνονται «με λίγα και από όλα», ενώ σε ορισμένα προϊόντα οι αυξήσεις εκτιμώνται ακόμη και στο 20% με 30%.

Οι αυξήσεις ανά προϊόν

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή:

Οι τιμές στο χταπόδι αυξήθηκαν έως 15%.

Στα καλαμάρια η αύξηση αγγίζει το 8%.

Στις γαρίδες καταγράφεται άνοδος περίπου 5%.

Σουπιές, λαγάνα και παραδοσιακός χαλβάς παραμένουν σταθερά.

Οι ανατιμήσεις σε γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδια αποδίδονται κυρίως στη μειωμένη προσφορά, που επηρεάζει τόσο την εγχώρια παραγωγή όσο και τις εισαγωγές.

Ενδεικτικές τιμές στην αγορά

Φρέσκο χταπόδι: 24–26 ευρώ/κιλό στα ιχθυοπωλεία, περίπου 20 ευρώ στις κεντρικές ιχθυαγορές.

Καλαμάρια: 25 ευρώ/κιλό στα ιχθυοπωλεία, 19 ευρώ στις κεντρικές αγορές.

Νωπές γαρίδες: περίπου 19 ευρώ/κιλό.

Μύδια: 8–9 ευρώ/κιλό στα ιχθυοπωλεία, 6 ευρώ στις κεντρικές αγορές.

Στα όστρακα οι αυξήσεις είναι πιο έντονες:

Κυδώνια και γυαλιστερές: περίπου 30 ευρώ/κιλό από 25–26 ευρώ πέρυσι.

Στρείδια: 22–23 ευρώ/κιλό από 16 ευρώ το 2025.

Επαγγελματίες της αγοράς επισημαίνουν ότι «τα όστρακα έχουν ξεφύγει», αποδίδοντας την άνοδο των τιμών και στην υπεραλίευση.

Πώς θα λειτουργήσουν Βαρβάκειος και Αγορά στο Ρέντη

Η Βαρβάκειος Αγορά θα είναι σε συνεχή λειτουργία από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

Επίσης και η Αγορά Καταναλωτή Ρέντη, από Κυριακή μέχρι και το μεσημέρι της Δευτέρας.

Οι επαγγελματίες συνιστούν επίσκεψη νωρίς το πρωί, καθώς μετά τις 11:00 η προσέλευση αυξάνεται σημαντικά.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα

Κλειστά αναμένονται να είναι η πλειονότητα των σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα, ωστόσο κάποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά.

Κλειστές θα είναι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Γαλαξίας, και Κρητικός.

Ορισμένα καταστήματα των myMarket σε Αθήνα και σε περιφέρεια, θα λειτουργήσουν με ωράριο 08:00 έως τις 14:00, τα Lidl με ωράριο από τις 07:45 έως τις 16:00. Τα καταστήματα τύπου Shop & Go, και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar θα λειτουργήσουν κανονικά, τα περισσότερα με διευρυμένο ωράριο.

Μανάβικα - Ιχθυοπωλεία - Φούρνοι

Τα καταστήματα τροφίμων όπως μανάβικα, ιχθυοπωλεία και φούρνοι έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν, καθώς πρόκειται για ημέρα αυξημένης ζήτησης σε προϊόντα όπως λαγάνα, θαλασσινά, ταραμάς και χαλβάς. Πολλά από αυτά ανοίγουν από νωρίς το πρωί έως το μεσημέρι, εξυπηρετώντας τους καταναλωτές της τελευταίας στιγμής.

Λαϊκές αγορές

Οι λαϊκές αγορές πραγματοποιούνται κανονικά όπου συμπίπτουν με τη συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, όπως αναφέρει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παραδοσιακά, την Καθαρά Δευτέρα καταγράφεται αυξημένη προσέλευση, με τους πάγκους να γεμίζουν σαρακοστιανά προϊόντα και φρέσκα θαλασσινά.