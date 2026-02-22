Καθαρά Δευτέρα: Μπήκαμε σε βιοτεχνία χαρταετών - Πόσο θα κοστίσουν φέτος, τα σχέδια που ξεχωρίζουν

Μπορεί για πολλούς το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας να σημαίνει απόδραση στη φύση, σαρακοστιανά εδέσματα, λαγάνα αλλά και αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα, όμως πριν από όλα αυτά υπάρχει ο χαρταετός που πρέπει να πεταχτεί και να ακουστεί η χαρακτηριστική ατάκα «αμόλα καλούμπα». Ένα έθιμο που ενώνει μικρούς και μεγάλους, γεμίζει τον ουρανό χρώματα και παιδικές φωνές και σηματοδοτεί με τον πιο όμορφο τρόπο τον ερχομό της άνοιξης.

Η κάμερα του FLASH βρέθηκε εκεί όπου χτυπά η καρδιά της Καθαρής Δευτέρας, σε μία από τις παλαιότερες βιοτεχνίες παρασκευής χαρταετών στην Αθήνα, με περισσότερα από τριάντα χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Ένας χώρος όπου η παράδοση συναντά τη δημιουργικότητα και κάθε χαρταετός φτιάχνεται με την ίδια φροντίδα και θέληση όπως παλιά.

Μεράκι, «μάνα» και 30.000 χαρταετοί



Σύμφωνα με τη Σοφία Γιαννικάκη, για την κατασκευή ενός χαρταετού χρειάζεται η «μάνα», τα χαρτιά που κόβονται για την κατασκευή, η τύπωση, το κόλλημα του χαρτιού, τα ζύγια που τοποθετούνται, ο μπαρμπέντης και έπειτα η συσκευασία πριν φύγουν για την αγορά. Όπως μας λέει και η ίδια, «θέλει αγάπη και μεράκι η κατασκευή του χαρταετού»· είναι μια πολύ όμορφη χειροτεχνία, ενώ κάθε στάδιο απαιτεί ακρίβεια, εμπειρία και υπομονή.

Μόνο από τη συγκεκριμένη βιοτεχνία κάθε χρόνο κατασκευάζονται πάνω από 30.000 χαρταετοί, ενώ όσο πιο «μακριά» πέφτει η Καθαρά Δευτέρα τόσο μεγαλύτερη είναι και η ζήτηση. Σημαντικοί παράγοντες είναι οι καιρικές συνθήκες, η διάθεση του κόσμου και η επιστροφή στις παραδόσεις, που παίζουν μεγάλο ρόλο στην κίνηση της αγοράς.

Οι «πρωταγωνιστές» του ουρανού και οι τιμές



Για φέτος, την τιμητική τους έχουν οι Λίλο & Στιτς, οι ποδοσφαιρικές ομάδες που αποτελούν πάντα μια σταθερή και σίγουρη επιλογή, οι σούπερ ήρωες όπως ο Αλαντίν, ο Iron Man, ο Captain America κτλ., αλλά και τα γεωμετρικά σχέδια που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα. Παράλληλα, υπάρχουν και ειδικές παραγγελίες, όπου όλη η κατασκευή γίνεται χειροποίητα, δίνοντας έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα και μετατρέποντας τον χαρταετό σε μοναδικό δημιούργημα.

Σε ό,τι αφορά τα μεγέθη, υπάρχουν τρεις επιλογές: το 1 μέτρο, το 1,2 μέτρο και το 1,5 μέτρο, ώστε να καλύπτονται τόσο οι ανάγκες των μικρών παιδιών όσο και όσων θέλουν έναν πιο εντυπωσιακό χαρταετό που θα ξεχωρίζει στον ουρανό.

Οι τιμές για έναν χαρταετό συνήθως ξεκινούν από 5€–10€ για απλά, κλασικά σχέδια (πλαστικά ή χάρτινα) και μπορεί να φτάσουν τα 15€–30€+ για μεγαλύτερους, επώνυμους ή πιο ανθεκτικούς χαρταετούς. Σε αυτές τις τιμές πρέπει να υπολογίσουμε και την καλούμπα, η οποία πωλείται ξεχωριστά. Έτσι, για ένα απλό πέταμα, το συνολικό κόστος δεν θα ξεπεράσει τα 15 με 20 ευρώ.

Προσοχή στα καλώδια: Οι οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ



Όσο για το πέταμα του χαρταετού, καλό είναι να επιλέγουμε ανοιχτούς χώρους, μακριά από καλώδια ρεύματος. Για αυτό τον λόγο, η ΔΕΔΔΗΕ έχει εκδώσει ανακοίνωση που καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Εάν ο χαρταετός πιαστεί στα καλώδια:

Μην επιχειρήσετε να τον απελευθερώσετε τραβώντας τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας αντικείμενα.

Μην προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε σε στύλους ή σημεία κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Και φέτος, ας αφήσουμε τους χαρταετούς να πετάξουν ψηλά, γεμίζοντας τον ουρανό χρώματα, παιδικές φωνές και άνοιξη στην καρδιά όλων μας.

