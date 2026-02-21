Καθαρά Δευτέρα: Στο Περιστέρι θα φουρνίσουν λαγάνα που θα σπάσει κάθε ρεκόρ

Μετά τον επιτυχία που έκανε με τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα, ο Δήμος Περιστερίου ανεβάζει ξανά τον πήχη αυτή τη φορά για την Καθαρά Δευτέρα , βάζοντας στόχο ένα νέο ρεκόρ, φτιάχνοντας τη μεγαλύτερη λαγάνα που έχει παρασκευαστεί ποτέ.

Το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, σε συνεργασία με τον Δήμο, διοργανώνουν μια ανοιχτή γιορτή με επίκεντρο τα έθιμα της ημέρας και τους κατοίκους που θα δώσουν το παρών.



Διανομή στους κατοίκους

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης θα είναι μια λαγάνα εντυπωσιακών διαστάσεων, που θα καλύπτει πολλά τετραγωνικά μέτρα και θα αποτελέσει το «σήμα κατατεθέν» της φετινής διοργάνωσης, πριν διανεμηθεί στους πολίτες που συμμετέχουν στις δράσεις.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν

Για τη μεγάλη λαγάνα, οι αρτοποιοί από τους φούρνους της γειτονιάς θα αξιοποιήσουν μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα χρησιμοποιηθούν:

320 κιλά αλεύρι τεσσάρων ποικιλιών

80 κιλά σουσάμι

30 λίτρα σησαμέλαιο

22 κιλά ταχίνι

αλάτι, ζάχαρη και μαγιά

Το Περιστέρι μπαίνει σε ρυθμούς Καθαράς Δευτέρας με μια γιορτή που ποντάρει στο έθιμο, τη συμμετοχή και το «μεγάλο» στιγμιότυπο που κάθε χρόνο κάνει τον γύρο της πόλης.