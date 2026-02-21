Καθαρά Δευτέρα: Κατά κύματα φεύγουν οι Αθηναίοι για κούλουμα - Αυξημένη κίνηση σε δρόμους, λιμάνια

Εκμεταλλευόμενοι τις προγνώσεις των μετεωρολόγων για μια ηλιόλουστη Καθαρά Δευτέρα πολλοί είναι αυτοί που επέλεξαν να φύγουν από το κλεινόν άστυ για το τριήμερο και έτσι από το πρωί του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου και μέχρι αυτές τις ώρες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αναχώρηση των εκδρομέων από τις εξόδους της πρωτεύουσας και τα λιμάνια της Αττικής, με την κίνηση να είναι αυξημένη κυρίως στον Πειραιά και στα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.



Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το λιμενικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της εξόδου των εκδρομέων από τα λιμάνια για την Καθαρά Δευτέρα.



Σύμφωνα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα έξι αναχωρήσεις πλοίων, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού προβλέπονται συνολικά 25 δρομολόγια – 18 με συμβατικά πλοία και επτά με ταχύπλοα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα εκτελεστούν έξι απόπλοι, καθώς και τρία επιπλέον προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί τρεις αναχωρήσεις.



Την Παρασκευή σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 11 απόπλοι, ενώ 9.883 επιβάτες αναχώρησαν για διάφορους νησιωτικούς προορισμούς.



Για τον Αργοσαρωνικό καταγράφηκαν 10 απόπλοι και 1.634 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από τη Ραφήνα εκτελέστηκαν έξι απόπλοι με συνολικά 2.729 αναχωρήσεις επιβατών.



Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν πέντε αναχωρήσεις, με 605 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου

Αρχείου EUROKINISSI

Η κίνηση στα διόδια

Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση των οχημάτων στα διόδια της Ελευσίνας, καθώς το κύμα εξόδου βρίσκεται στην κορύφωσή του. Παρά τον μεγάλο όγκο, η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.



Σύμφωνα με στοιχεία της Ολυμπίας Οδού, χιλιάδες αυτοκίνητα διέρχονται ανά ώρα. Από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής (20/02) έως και σήμερα την ίδια ώρα, 47.300 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας, ενώ 41.089 οχήματα καταγράφηκαν στο ίδιο διάστημα στα διόδια των Αφιδνών.



Την ίδια ώρα γεμάτα φεύγουν τα ΚΤΕΛ από τον Κηφισό, ενώ για την Πάτρα αναχωρεί ένα λεωφορείο ανά 5 λεπτά.