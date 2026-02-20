Hellenic Train: Ενίσχυση δρομολογίων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Στόχος της κίνησης αυτής της εταιρείας είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Σε ενισχύσεις δρομολογίων και υπηρεσιών στη γραμμή Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο και στον προαστιακό Πάτρας προχωρά η Hellenic Train κατά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train, στόχος της κίνησης αυτής της εταιρείας είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, στο πλαίσιο της αυξημένης επιβατικής κίνησης λόγω του καρναβαλιού της Πάτρας.
Συγκεκριμένα:
Ενισχύσεις λεωφορείων στη γραμμή Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο
Από την Πέμπτη 19/02/2026 έως και την Τρίτη 24/02/2026 ενισχύονται, κατά περίπτωση και αναλόγως της ζήτησης, λεωφορειακά δρομολόγια της γραμμής Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού.
Ενισχύσεις για τη διευκόλυνση της επιστροφής των εκδρομέων
Ιδιαίτερη μέριμνα έχει προβλεφθεί για την Καθαρά Δευτέρα, με επιπλέον ενισχύσεις, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων.
Έκτακτα δρομολόγια στον Βόρειο Τομέα προαστιακού Πάτρας
Ενεργοποιούνται δύο έκτακτα ζεύγη δρομολογίων στη διαδρομή Άγιος Ανδρέας-Ρίο-Άγιος Ανδρέας, το Σάββατο προς Κυριακή και την Κυριακή προς Καθαρά Δευτέρα (21 και 22-02-2026), ως εξής:
14307: Άγιος Ανδρέας-Ρίο: Αναχώρηση 23:32.
14309: Άγιος Ανδρέας-Ρίο: Αναχώρηση 00:32.
14308: Ρίο-Άγιος Ανδρέας: Αναχώρηση 00:07.
15300: Ρίο-Άγιος Ανδρέας: Αναχώρηση 01:07.
Με αυτά τα δρομολόγια ενισχύεται η νυχτερινή μετακίνηση επιβατών από και προς το κέντρο της Πάτρας κατά τις ημέρες κορύφωσης των εκδηλώσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνεί με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 14511.