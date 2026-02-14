Ελλάδα Hellenic Train Τρένο Καλάβρυτα Local News Σιδηρόδρομος

Καταργούνται το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου τα δρομολόγια του οδοντωτού - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Λόγω των προβλημάτων που εντοπίζονται στις ράγες, η εταιρεία προχωρά στην ακύρωση των δρομολογίων για την ασφάλεια των επιβατών.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Δεν θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, τα δρομολόγια 1330 & 1332 (Διακοπτό - Καλάβρυτα) και 1331 & 1333 (Καλάβρυτα - Διακοπτό) καθώς συνεχίζονται οι εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από τη σιδηροδρομική γραμμή, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την επιθεώρηση της γραμμής εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος - ΟΣΕ.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση» αναφέρει η εταιρεία στην ενημέρωσή της.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Hellenic Train Τρένο Καλάβρυτα Local News Σιδηρόδρομος

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader