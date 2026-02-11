Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκαν 2 τρένα του οδοντωτού - Κλήθηκε η ΕΜΑΚ για την απομάκρυνση επιβατών

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2), στις 13:50, η αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (Καλάβρυτα – Διακοπτό) παρουσίασε βλάβη κατά τη διαδρομή και ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα.



Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία προς παροχή συνδρομής. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης και οι δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιήθηκαν σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση.

Οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και τελούν υπό τη συνεχή μέριμνα του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο παραμένει στο πλευρό τους παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης, τονίζεται στην ανακοίνωση της Hellenic Train.

Η εταιρεία αναφέρει ακόμη πως βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για την οργανωμένη απομάκρυνση των επιβατών. Παράλληλα, έχει ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία, ενώ έχει κληθεί η ΕΜΑΚ να συνδράμει στη διαδικασία, με στόχο την ομαλή ολοκλήρωσή της.

