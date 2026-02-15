Καθυστέρησε το τρένο σου; Ο νέος κανονισμός αποζημιώσεων - Επιστροφή έως και 300%

Σημαντικά αυξημένες αποζημιώσεις για επιβάτες και ελληνικό Δημόσιο προβλέπει η νέα σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Hellenic Train και του υπουργείου Μεταφορών, βάζοντας αυστηρότερους όρους για τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις δρομολογίων.

Μετά τα πρόσφατα περιστατικά πολύωρης ταλαιπωρίας, όπως εκείνο στον Οδοντωτό, το νέο πλαίσιο προβλέπει ξεκάθαρες οικονομικές επιπτώσεις για την εταιρεία σε περίπτωση δυσλειτουργιών.

Πλήρης επιστροφή εισιτηρίου στους επιβάτες

Σύμφωνα με τη συμφωνία, σε περίπτωση καθυστέρησης άνω των δύο ωρών ή ακύρωσης δρομολογίου, προβλέπεται αποζημίωση 100% του αντιτίμου του εισιτηρίου για το σύνολο των επιβατών.

Εφόσον κληθεί η ΕΜΑΚ για συνδρομή, η εταιρεία καλύπτει το 100% του σχετικού κόστους.

«Βαριά» πρόστιμα προς το Δημόσιο

Παράλληλα, η σύμβαση προβλέπει σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις υπέρ του ελληνικού Δημοσίου:

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης δρομολογίου, η εταιρεία δεν λαμβάνει την κρατική επιδότηση για το συγκεκριμένο δρομολόγιο και επιπλέον καταβάλλει στο Δημόσιο ποσό ίσο με το 100% του κόστους εκτέλεσής του.

Εάν το δρομολόγιο εκτελεστεί με καθυστέρηση, τότε:

Έως 180 λεπτά καθυστέρηση: καταβάλλεται στο Δημόσιο το 50% του κόστους εκτέλεσης.

Άνω των 3 ωρών: καταβάλλεται το 100% του κόστους.

Για κάθε επιπλέον ώρα πέραν των 3 ωρών, προστίθεται επιπλέον αποζημίωση ίση με το 100% του κόστους εκτέλεσης.

Ενδεικτικά:

Καθυστέρηση 2 ωρών - 50% του κόστους

Καθυστέρηση 3 ωρών - 100%

Καθυστέρηση 4 ωρών - 200%

Καθυστέρηση 5 ωρών - 300%

Ρήτρα για συχνές βλάβες

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για τις βλάβες στο τροχαίο υλικό: εάν οι ακινητοποιήσεις εντός ενός έτους ξεπεράσουν το 10% των δρομολογίων, η Hellenic Train υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση ύψους 1 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Η νέα σύμβαση επιχειρεί να ενισχύσει τη λογοδοσία και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού, θέτοντας σαφείς και αυστηρούς οικονομικούς όρους για την εύρυθμη λειτουργία των σιδηροδρομικών μεταφορών.