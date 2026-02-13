Καλάβρυτα: Νέο πρόβλημα στον Οδοντωτό - Έπεσαν βράχια στις γραμμές, ακυρώνονται δρομολόγια

Νέο πρόβλημα προέκυψε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στη γραμμή του Οδοντωτού, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν δρομολόγια.

Συγκεκριμένα, έπεσαν βράχια στις γραμμές, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διέλευση του τρένου, όπως αναφέρει το kalavrytanews.

Σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι «καταργούνται για σήμερα Παρασκευή (13/02) τα δρομολόγια:

• 1330 (Διακοπτό - Καλάβρυτα)

• 1331 (Καλάβρυτα - Διακοπτό)



Κατά την επιθεώρηση της γραμμής, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος - ΟΣΕ.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».