Καλάβρυτα: Βράχος χτύπησε τρένο στη γραμμή του Οδοντωτού

Ακυρώθηκαν τα σημερινά (29/01) δρομολόγια του Οδοντωτού, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (29/1), όταν βράχος έπεσε και χτύπησε συρμό, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υλικές ζημιές.



Η Hellenic Train τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι τα δρομολόγια 1331, 1332 και 1333, στη γραμμή Διακοπτό - Καλάβρυτα - Διακοπτό, καταργούνται για σήμερα Πέμπτη (29/01), λόγω της πτώσης βράχου επί της σιδηροδρομικής γραμμής.



«Η πτώση του βράχου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου 1330, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με τον συρμό. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι δύο επιβάτες που ταξίδευαν με τον συρμό μετακινήθηκαν με ταξί στον τελικό προορισμό τους, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο τροχαίο υλικό», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train, η οποία βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην περιοχή.