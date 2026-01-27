Δέντρο έπεσε πάνω σε βαγόνι τρένου στην Ηλεία - Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026 στον Πύργο, όταν ένα πεύκο έπεσε και χτύπησε το βαγόνι του μηχανοδηγού στην αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος - Κατάκολο.

Συγκεκριμένα το περιστατικό σημειώθηκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ηλείας, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου, προκαλώντας υλικές ζημιές, αλλά και τον τραυματισμό του μηχανοδηγού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να απομακρύνουν το δέντρο και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίσθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπως αναφέρει το patrisnews.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, αναφέροντας τα εξής:

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 8:10 π.μ. σημειώθηκε περιστατικό στη σιδηροδρομική γραμμή Ολυμπίας - Κατάκολου, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου, όταν η αμαξοστοιχία 1381, χωρίς επιβάτες, προσέκρουσε σε δένδρο.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας έχει μεταφερθεί για ιατρική φροντίδα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Η Hellenic Train βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στον εργαζόμενό της και την οικογένειά του, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Μέχρι την απομάκρυνση του δένδρου, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή έχουν ανασταλεί προσωρινά. Τα επόμενα προγραμματισμένα δρομολόγια 1382, 1383, 1384, 1385 και 1386 θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία, ώστε να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.

Η Hellenic Train και ο Διαχειριστής Υποδομής συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη».