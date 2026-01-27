Τραγωδία στα Τζουμέρκα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (27/1) στην τοπική κοινότητα Αγνάντων, στα Τζουμέρκα, όταν ένας 55χρονος ημεδαπός εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα με σημαντικό βάθος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε επισκεφθεί χθες το καφενείο του χωριού. Όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι του αδελφού του, όπου διέμενε, ο συγγενής του ανησύχησε και ειδοποίησε τις Αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, με το κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βορείων Τζουμέρκων να εντοπίζει σήμερα το πρωί τον 55χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με φορείο και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για διακομιδή στο ΠΓΝΙ, σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr.

Τα αίτια του θανάτου θα γίνουν γνωστά μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.