Βιολάντα: Βρέθηκε απανθρακωμένη και η πέμπτη αγνοούμενη - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη

Και επισήμως νεκρή θεωρείται πλέον και η πέμπτη αγνοούμενη γυναίκα, που εργαζόταν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης και της πυρκαγιάς, καθώς βρέθηκε η σορός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε απαναθρακωμένη στο ισόγειο τμήμα, όπου δούλευε, την ώρα της τραγωδίας.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας από την έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 5 εργατριών, τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1.

Ειδικότερα, κάμερας ασφαλείας σε σπίτι στην περιοχή Αγία Κυριακή κατέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή που η νύχτα έγινε μέρα, από την ισχυρή έκρηξη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το εργοστάσιο της Βιολάντα, η έκρηξη φώτισε τον ουρανό, μετατρέποντας το σκοτάδι σε λάμψη μέσα σε δευτερόλεπτα. Το βίντεο του trikalaopinion.gr είναι αποκαλυπτικό για το μέγεθος και την ένταση της έκρηξης.

Τα σενάρια της έρευνας

Οι έρευνες για τα αίτια της φονικής έκρηξης επικεντρώνονται σε δύο βασικά ενδεχόμενα:

διαρροή προπανίου, αερίου που είναι δύσκολα ανιχνεύσιμο σε περίπτωση διαρροής,

ή έκρηξη από συγκέντρωση σκόνης αλευριού στους χώρους παραγωγής.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στη βάρδια σώθηκαν από τύχη, καθώς είτε είχαν βγει για διάλειμμα στον εξωτερικό χώρο είτε βρίσκονταν σε μεγαλύτερη απόσταση από το επίκεντρο της έκρηξης. Το ωστικό κύμα τούς εκτόξευσε μαζί με τμήματα του κτιρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά και να παρουσιάσουν αναπνευστικά προβλήματα. Μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Πρωτοβουλίες στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων από τη «Βιολάντα»

Η «Βιολάντα» αναλαμβάνει, όπως ανακοίνωσε σήμερα, «άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης», πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους, «με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων» που χάθηκαν στο δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών

Η ανακοίνωση της «Βιολάντα»

«Η Βιολάντα πενθεί.

Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος».