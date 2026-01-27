Κόντρα ΟΣΕΤΕΕ - Καραγκούνη για τα εργατικά δυστυχήματα: «201 νεκροί το 2025» - «Λιγότεροι από 48»

Με αφορμή το τραγικό εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα», όπου πέντε εργάτριες έχασαν τη ζωή τους, έχει ξεσπάσει μια άτυπη αντιπαράθεση ανάμεσα στα συνδικάτα και την κυβέρνηση για τον αριθμό των νεκρών εργαζομένων στη χώρα.

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ) δημοσιοποίησε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το 2025 καταγράφηκαν 201 νεκροί από εργατικά δυστυχήματα και 332 σοβαροί τραυματισμοί. Στην κορυφή της «μαύρης λίστας» βρίσκονται ο κατασκευαστικός και ο αγροτικός τομέας, ενώ τα τελικά στοιχεία θα ανακοινωθούν τον Φεβρουάριο για να διασταυρωθούν τα επίσημα περιστατικά που δεν έχουν καταγραφεί ακόμη.

Σύμφωνα με την ΟΣΕΤΕΕ, πρόκειται για αρνητικό ρεκόρ 20ετίας, με αύξηση σε σχέση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 150 θάνατοι και 192 σοβαροί τραυματισμοί.

Ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, δήλωσε: «Η εικόνα των θανάτων στην εργασία για το 2025 είναι πλήρως απογοητευτική και απολύτως αναμενόμενη, καθώς καθορίζεται από αντεργατικές πολιτικές, όπως η 13ωρη εργασία και η έλλειψη συλλογικών συμβάσεων. Πρόκειται για ανθρωπιστική κρίση, επιδεινούμενη από την υποκαταγραφή και τη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών».

Καραγκούνης «Λιγότεροι από 48»

Από την άλλη, ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, επικαλούμενος τα επίσημα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας, υποστηρίζει ότι οι θάνατοι το 2025 θα είναι λιγότεροι από 48. Όπως ανέφερε, «οι αριθμοί πιστοποιούνται από τις ανακριτικές και ιατροδικαστικές Αρχές. Το 2021 ήταν 46, το 2022 επίσης 46, το 2023 47 και το 2024 48. Το 2025 θα είναι λιγότεροι από 48».

Ο κ. Καραγκούνης πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εργασίας επικεντρώνεται στην ενίσχυση του πλαισίου υγείας και ασφάλειας και στην εντατικοποίηση των ελέγχων, με στόχο τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων.