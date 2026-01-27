«Βιολάντα»: Η τελευταία φωτογραφία πριν την τραγωδία - Εργαζόμενη σώθηκε επειδή αρρώστησε ο γιος της

Σκηνικό απόλυτης καταστροφής θυμίζει το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», η οποία παραμένει κατεστραμμένη μετά τη φονική έκρηξη και τη μεγάλη φωτιά που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες.

Η ισχυρή έκρηξη, που ακούστηκε σε απόσταση έως και οκτώ χιλιομέτρων, έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία των Τρικάλων.

Σήμερα, Τρίτη (27/1), αναμένεται να καταθέσουν στις Αρχές οι επιζώντες εργαζόμενοι, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα. Παράλληλα, ξεκινά η απομάκρυνση των καμένων εγκαταστάσεων και των μπάζων από το εργοστάσιο.

Τα σενάρια της έρευνας

Οι έρευνες για τα αίτια της φονικής έκρηξης επικεντρώνονται σε δύο βασικά ενδεχόμενα:

διαρροή προπανίου, αερίου που είναι δύσκολα ανιχνεύσιμο σε περίπτωση διαρροής,

ή έκρηξη από συγκέντρωση σκόνης αλευριού στους χώρους παραγωγής.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στη βάρδια σώθηκαν από τύχη, καθώς είτε είχαν βγει για διάλειμμα στον εξωτερικό χώρο είτε βρίσκονταν σε μεγαλύτερη απόσταση από το επίκεντρο της έκρηξης. Το ωστικό κύμα τούς εκτόξευσε μαζί με τμήματα του κτιρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά και να παρουσιάσουν αναπνευστικά προβλήματα. Μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί μαρτυρία εργαζόμενης, η οποία ανέφερε ότι συνάδελφός της ακύρωσε την τελευταία στιγμή τη βάρδια επειδή το παιδί της ανέβασε πυρετό. «Με έσωσε ο γιος μου», φέρεται να είπε όταν έμαθε για την τραγωδία.

Η τελευταία φωτογραφία πριν τη φονική έκρηξη

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους ακαριαία. Από καθαρή συγκυρία δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα, καθώς η βάρδια ήταν μειωμένη – το προηγούμενο βράδυ είχε πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γυναίκες λίγες ώρες πριν την τραγωδία διασκέδαζαν μαζί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας.

Φωτ.: ΕΡΤ

Εν τω μεταξύ, το STAR δημοσίευσε την τελευταία φωτογραφία τριών από τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους.

Φωτ.: STAR

Θερμοκρασίες έως 1.000 βαθμούς και κατάρρευση υποδομών

Η φωτιά που ακολούθησε την έκρηξη ανέβασε τη θερμοκρασία έως και τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, λιώνοντας ακόμη και μεταλλικά τμήματα της εγκατάστασης και προκαλώντας κατάρρευση μέρους της υποδομής. Οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

Τα θύματα

Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί:

η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών, γνωστή στην περιοχή καθώς παλαιότερα είχε κομμωτήριο,

η 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος,

η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα,

η Αναστασία Νάσιου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις πρώτες ήταν μητέρες μικρών παιδιών. Όλες οι σοροί έχουν μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου οι συγγενείς δίνουν δείγματα DNA για την οριστική ταυτοποίηση.

Τα ντοκουμέντα της έκρηξης

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον εκκωφαντικό κρότο, την κατάρρευση τοίχου που «έκοψε» το κτίριο στα δύο και τη μεγάλη λάμψη που φώτισε τον ουρανό, μετατρέποντας τη νύχτα σε μέρα. Έξι εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, ενώ ο ήχος έγινε αντιληπτός σε μεγάλη ακτίνα γύρω από την πόλη.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η τοπική κοινωνία των Τρικάλων προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ από μία από τις πιο βαριές εργατικές τραγωδίες των τελευταίων ετών.

Νέα ανακοίνωση της «Βιολάντα» - Πρωτοβουλίες στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων

Η «Βιολάντα» αναλαμβάνει, όπως ανακοίνωσε σήμερα, «άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης», πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους, «με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων» που χάθηκαν στο δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών

Η ανακοίνωση της «Βιολάντα»

«Η Βιολάντα πενθεί.

Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος».