Κεφαλογιάννης για τραγωδία στα Τρίκαλα: «Ίσως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα»

Στην κακοκαιρία που έπληξε την προηγούμενη εβδομάδα τη χώρα, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, αλλά και στη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.



Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης, επισημαίνοντας ότι, εν μέσω κλιματικής κρίσης, κανένα κράτος δεν μπορεί να είναι απολύτως έτοιμο απέναντι σε ακραία φαινόμενα. «Το βάρος πρέπει να δοθεί στην πρόληψη, ώστε να μετριάζονται οι συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (26/1) στο ΕΡΤnews.

Το 112

Αναφερόμενος στο μήνυμα 112, τόνισε ότι εκδίδεται μόνο όταν υπάρχει πραγματικός και επικείμενος κίνδυνος και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, στην οποία συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες. «Όταν εκδίδεται το 112, δεν είναι για αποσύρουμε ευθύνες ως κράτος, αλλά κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Η Επιτροπή απαρτίζεται από μετεωρολόγους, υδρολόγους και επιστήμονες εξειδικευμένους στα πλημμυρικά φαινόμενα. Οι πόλεις μας όπως είναι χτισμένες δεν έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν τα καιρικά αυτά φαινόμενα». Υπογράμμισε ότι το «112 εκδίδεται μόνο όταν υπάρχει επικείμενος κίνδυνος».



Παράλληλα, ο υπουργός απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και τα έκτακτα δελτία της ΕΜΥ.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Όπως ανέφερε, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές, ενώ έχουν οριστεί δύο πραγματογνώμονες για τη διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας.



«Η υπόθεση θα διερευνηθεί μέχρι τέλους. Είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ο χώρος ώστε να μη χαθούν σημαντικά στοιχεία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ενδεχομένως έως την Τρίτη να υπάρχει μια πρώτη εικόνα για τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη και τη φωτιά με τις πέντε νεκρές γυναίκες.



Σε ό,τι αφορά την Πολιτική Προστασία, ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι πρόκειται για μια «αλυσίδα ευθυνών», όπου το κεντρικό κράτος, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν διακριτούς ρόλους. Διευκρίνισε ότι οι καθαρισμοί ρεμάτων αποτελούν αρμοδιότητα των Περιφερειών, ενώ οι καθαρισμοί φρεατίων ανήκουν στους Δήμους.



Τέλος, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη», το οποίο υποχρεώνει τους Δήμους να καταθέτουν σχέδια πρόληψης, καταγράφοντας κρίσιμες υποδομές και ευάλωτα σημεία, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία απέναντι σε κινδύνους.