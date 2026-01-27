Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ δεύτερο – Καρυστιανού μπροστά από Τσίπρα

Προβάδισμα με 26,9% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για το politic.gr, ενισχύοντας τη θέση της χωρίς να αλλάζει σημαντικά η γενική εικόνα της εκλογικής πρόθεσης.

Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση με 12,7%, ενώ οι αναποφάσιστοι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, στο 16,7%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των πολιτών απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε και προκάλεσε συζητήσεις.

Στην πρόθεση ψήφου, τρίτη εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση (5,4%), το ΚΚΕ (5,0%), το ΜέΡΑ25 (3,5%), η Φωνή Λογικής (3,4%) και ο ΣΥΡΙΖΑ (3,0%). Το Κίνημα Δημοκρατίας συγκεντρώνει 2,7%, η ΝΙΚΗ 2,0%, η Νέα Αριστερά 1%, ενώ τα «άλλα κόμματα» φτάνουν το 11,4%, δείχνοντας απομάκρυνση από τις υπάρχουσες πολιτικές επιλογές.

Στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση, πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31,7%, με το «κανένας» να ακολουθεί πολύ κοντά στο 31,2%. Ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης (9,7%), η Ζωή Κωνσταντοπούλου (6,6%) και ο Κυριάκος Βελόπουλος (5,1%). Χαμηλότερα ποσοστά σημειώνουν ο Στέφανος Κασσελάκης (3,7%), ο Δημήτρης Κουτσούμπας (3,1%) και ο Σωκράτης Φάμελλος (2%).

Σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού, το 70% των πολιτών θεωρεί ότι δεν είναι «πολύ ή αρκετά έτοιμη» για ενεργή πολιτική δράση, ενώ το 27% τη θεωρεί «πολύ ή αρκετά έτοιμη». Μετά τη συνέντευξή της, το 48% θεωρεί ότι η εικόνα της έχει επιδεινωθεί, το 37% ότι παραμένει ίδια και το 14% ότι είναι καλύτερη. Ωστόσο, η πιθανότητα αλλαγής ψήφου προς ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού παραμένει σταθερή, στο 13,8% από 14,5% πριν τη συνέντευξη.

Στην ερώτηση ποιος θα μπορούσε να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 34%, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα (13%), ενώ το 53% απαντά ότι κανείς από τους δύο δεν θα μπορούσε να το πετύχει.

Όσον αφορά το rebranding του Αλέξη Τσίπρα, το 49% δηλώνει αδιάφορο, το 35% αρνητικό και μόλις το 14% θετικό. Στη δυνητική ψήφο, το 74,5% δεν σκοπεύει να μετακινηθεί σε κόμμα Τσίπρα, ενώ το 24,5% δηλώνει πιθανή κάποια αλλαγή προτίμησης.