ΠΑΣΟΚ: Τα «αγκάθια» τις διεύρυνσης και το νέο επεισόδιο Ανδρουλάκη - Δούκα για το «face control»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει χαρακτηρίσει το προσεχές συνέδριο του Μαρτίου «συνέδριο διεύρυνσης». Δημιούργησε σχετική Επιτροπή με επικεφαλής τον Κώστα Σκανδαλίδη, της οποίας η σύνθεση θα ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας, με θεσμική συγκρότηση και διάρθρωση σε κάθε νομό της χώρας, ενώ και η πρόσφατη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας έλαβε μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση που μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Η αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση είναι πάγια πολιτική ενσωματωμένη στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυση του, πάντοτε λειτουργούσε ως σημαντική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση πλειοψηφικού πολιτικού και κοινωνικού ρεύματος. Το εύρος της πρόσκλησης καλύπτει στελέχη από όλους τους χώρους. Απευθυνόμαστε στις παραγωγικές, δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, σε όλους τους προοδευτικούς, δημοκράτες και αριστερούς πολίτες. Στόχος μας είναι η αναγέννηση της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης, της σύγχρονης κεντροαριστεράς. Το συνέδριο μας φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα ανοιχτό, δημοκρατικό σώμα διαλόγου για πρόσωπα, κινήσεις, κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Ο στόχος μας είναι η νίκη στις εκλογές και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης με κύριο κορμό το κίνημά μας».

Αντιδράσεις και διχασμός στον ορίζοντα

Παρά την κεντρική γραμμή που έχει χαραχθεί, στο θέμα της διεύρυνσης καταγράφονται αντιδράσεις και επικρατεί διχασμός. Αυτό αφορά αφ’ ενός τους όρους υποδοχής προσώπων που θέλουν να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ και έχουν τη βουλευτική ιδιότητα και αφ’ ετέρου ορισμένες περιπτώσεις τα ίδια τα πρόσωπα.

Οι τριβές κατά κύριο λόγο εστιάζονται στη διαφορετική προσέγγιση που έχουν ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Χάρη Δούκα, με συνέπεια το θέμα να εξελίσσεται σε ένα ακόμη ένα πεδίο δημόσιας αντιπαράθεσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει πλέον ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να υποδεχθεί -χωρίς face control- είτε βουλευτές είτε στελέχη που είχαν πάει σε άλλα κόμματα και οι οποίοι συμφωνούν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τον στόχο που θέτει για πολιτική αλλαγή. «Το κόμμα μας είναι ανοιχτό να έρθουν όσοι έχουν κοινές αγωνίες, θεωρούν ότι το πρόγραμμά μας είναι λύση για την πατρίδα και πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει παρελθόν. Το κόμμα μας είναι ανοιχτό προς την κοινωνία, προς στελέχη άλλων κομμάτων, προς ανθρώπους που θεωρούν ότι η προσπάθειά μας αξίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά χθες ο κ. Ανδρουλάκης (OPEN), σχολιάζοντας ότι οι εν δυνάμει εντασσόμενοι μπορεί να είναι βουλευτές ή μπορεί και να μην είναι. Με άλλα λόγια, δεν αποτελεί αυτό το βασικό κριτήριο.

Να σημειωθεί ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη προσχωρήσει οι εκλεγμένοι με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές, Πέτρος Παππάς και Ράνια Θρασκιά, οι οποίοι αφού πρώτα ανεξαρτητοποιήθηκαν, στη συνέχεια έγιναν μέλη της πράσινης Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Βάζει όρια ο Δούκας

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας δεν κρύβει τη διαφωνία του, καθώς λέει «όχι στο πλιάτσικο» και «ναι» σε προσχωρήσεις με κανόνες, «ηθικό και αξιακό πλαίσιο». Ειδικότερα, όπως έχει εξηγήσει, ο δήμαρχος Αθηναίων σε ό,τι αφορά περιπτώσεις βουλευτών, βάζει ως προϋπόθεση την παραίτησή τους.

«Όποιος θέλει να έρθει καλώς να έρθει αν είναι σε άλλο κόμμα να παραιτηθεί από την έδρα του», επανέλαβε χθες μιλώντας στο Action24, ενώ αφήνοντας αιχμή για τη μεταστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη σχολίασε: «Κάποιοι λέγανε όταν ήμουν υποψήφιος πρόεδρος ότι αν ψηφίσετε το Δούκα θα ανοίξει την πόρτα σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τους έλεγα αυτοί που το λένε να προσέξουν μην τους φέρουν οι ιδιοι. Εγώ το έλεγα τότε και λέω και τώρα, γιατί στην πολιτική έχει σημασία να μην αλλάζει θέσεις».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καβγάς φαίνεται να έχει ως επίδικο το σενάριο που εδώ και καιρό έχει αποκαλύψει το flash.gr για τη «μεταγραφή» της Νίνας Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Η κ. Κασιμάτη είναι βουλευτής στη Β΄ Πειραιά, τυπικά παραμένει στο κόμμα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, ακούγεται ωστόσο και δεν διαψεύδεται ότι πρόκειται να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ανήκει μέχρι πριν την υπογραφή του πρώτου μνημονίου από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, γεγονός που προκαλεί ορισμένες αντιδράσεις σε κύκλους παπανδρεϊκών.

Ερωτηθείς πρόσφατα για την περίπτωση της κ. Κασιμάτη, ο Κώστας Σκανδαλίδης, επικεφαλής της επιτροπής για τη Διεύρυνση σημείωσε με νόημα: «Εγώ δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω τα ρεπορτάζ ούτε μπορώ εγώ να τοποθετηθώ. Επαναλαμβάνω ότι εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική που λέει αυτοί που έχουν πληγώσει θανάσιμα το ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι η κυρία Κασιμάτη έχει πληγώσει θανάσιμα το ΠΑΣΟΚ. (…) Αυτά είναι τάσεις που έρχονται από το παρελθόν, έχουν σχέση με τις προσωπικές επιδιώξεις στελεχών. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι μέσα στην πολιτική» (ΕΡΤnews Radio). Μια απάντηση διπλωματική μεν, αλλά που φαίνεται να ανοίγει ορθάνοιχτα την πόρτα.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αποτυπώνεται και σε δηλώσεις κορυφαίων στελεχών, η γενικότερη στάση είναι υπέρ των επιστροφών, πλην εξαιρέσεων όπως είναι στελέχη που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ και υπουργοποιήθηκαν επί Αλέξη Τσίπρα ή είχαν χυδαιολογήσει εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Πιο αναλυτικά, «η διεύρυνση πρέπει να γίνει με όρους μέλλοντος, όχι με face control», έχει δηλώσει ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς.

Παρομοίως, ο Μιχάλης Κατρίνης έχει ταχθεί κατά του face control στα πρόσωπα, αλλά η διεύρυνση πρέπει να γίνει «όχι μόνο με πρόσωπα αλλά και με κινήματα και με πολιτικές θέσεις». Η Άννα Διαμαντοπούλου διευκρίνισε ότι «διεύρυνση σημαίνει αυτόνομη κάθοδος, αμφίπλευρο άνοιγμα σε αυτούς που στράφηκαν στον κ. Μητσοτάκη και στον ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως σε όσους επέλεξαν να απέχουν, από απογοήτευση. «Η προσπάθεια για την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ ξεκινά από την στήριξη των δυνάμεων και των προσώπων τα οποία βοήθησαν το ΠΑΣΟΚ στα δύσκολα χρόνια και είναι παρόντες στην κοινή προσπάθεια για μια μεγάλη κεντροαριστερή παράταξη», ανέφερε ο Θόδωρος Μαργαρίτης, γραμματέας της Ανανεωτικής Αριστεράς «Είπαμε να κάνουμε διεύρυνση αλλά δεν θα πάρουμε τον Λαφαζάνη», σχολίασε τέλος μεταξύ σοβαρού και αστείου η Νάντια Γιαννακοπούλου, σχολιάζοντας στο Action24 τη θέση του ΠΑΣΟΚ για τα ενεργειακά.