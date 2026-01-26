ΠΑΣΟΚ: Το προσκλητήριο προς την Αριστερά, η εμμονή με το Κέντρο και η αμηχανία για τις δημοσκοπήσεις

Μπορεί το πρόσφατο προσκλητήριο του Νίκου Ανδρουλάκη για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων με το ΠΑΣΟΚ ενόψει συνεδρίου να έδωσε την αίσθηση μια μικρής στροφής προς τα Αριστερά, όμως η αμφίπλευρη διεύρυνση παραμένει η κεντρική κατεύθυνση της Χαριλάου Τρικούπη και το ακροατήριο του Κέντρου μια προνομιακή δεξαμενή που δεν εγκαταλείπεται...

Τα φαινόμενα εσωστρέφειας «είναι εδώ»

Την ίδια στιγμή, η αγωνία της ηγεσίας στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, εκτός από τις δημοσκοπήσεις που παραμένουν αποθαρρυντικές, είναι τα φαινόμενα εσωστρέφειας και η ομφαλοσκόπηση που προηγήθηκε να μην συνεχιστούν.

Ωστόσο, λίγοι είναι αυτοί που πιστεύουν ότι τα μποφόρ της αμφισβήτησης της στρατηγικής Ανδρουλάκη, έστω και μέτριας έντασης προς το παρόν, θα κοπάσουν εντελώς και θα επέλθει νηνεμία. Σε κάθε περίπτωση, από την ηγεσία απευθύνουν έκκληση για ενότητα και ενιαία έκφραση, επικαλούμενοι μάλιστα την απαίτηση της βάσης για μέτωπο με τα προβλήματα και τη κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ επιμένουν ότι η μοναδική στρατηγική που έχει ελπίδες νικηφόρας προοπτικής -και με την οποία δεν εντοπίζουν ουσιαστικές διαφωνίες ούτε από τον Χάρη Δούκα που έθεσε τέτοιο θέμα- είναι αυτή της αυτόνομης πορείας, της κοινωνικής και πολιτικής διεύρυνσης και του αγώνα απέναντι στη ΝΔ.

Στα «ραντάρ» οι ψηφοφόροι του Κέντρου

Στην Χαριλάου Τρικούπη εξακολουθούν πάντως να θεωρούν ότι οι κεντρώοι μετριοπαθείς πολίτες είναι το κοινό που μπορεί να προσελκύσει το ΠΑΣΟΚ και εφόσον το καταφέρει θα δει και τη δυναμική του να ενισχύεται. Όπως εξηγούν στον flash.gr πρόσωπα με τα οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης μοιράζεται τις σκέψεις του, οι ψηφοφόροι αυτοί, που αποτελούν μια διόλου ευκαταφρόνητη ομάδα, πρωτίστως ενδιαφέρονται για μία πολιτική πρόταση που θα τους παρέχει καλύτερη ποιότητα ζωής, ένα κράτος φιλικό και αποτελεσματικό, πραγματικές μεταρρυθμίσεις και αξιοκρατία αλλά και σταθερότητα.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, πρόκειται για πολίτες που είδαν τις προσδοκίες τους να διαψεύδονται από τη ΝΔ, έχοντας προτεραιότητες που μόνο το ΠΑΣΟΚ και το πολιτικό του σχέδιο μπορούν να τις ικανοποιήσουν. Γι’ αυτό και ο κ. Ανδρουλάκης έχει δεσμευτεί απέναντί τους ότι μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή που επιζητούν, με τη διαβεβαίωση ότι δεν θα προκληθούν αναταράξεις και περιπέτειες, όπως πχ είχε συμβεί πριν από μια δεκαετία με τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα νταούλια και το σκίσιμο των μνημονίων.

Είναι δε διαρκείς οι αναφορές της Χαριλάου Τρικούπη, στο πλαίσιο του πολιτικού ανταγωνισμού με τη ΝΔ, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη χρησιμοποιεί την έννοια των μεταρρυθμίσεων μόνο επικοινωνιακά και ως σημαία ευκαιρίας, επιλέγοντας συνειδητά τις ακριβώς αντίθετες πρακτικές της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους.

«Ο κόσμος του κέντρου δεν θέλει σκάνδαλα, ούτε να κανονίζουν οι υπουργοί τους νόμους. Το κέντρο θέλει μεταρρυθμίσεις και αποτέλεσμα. Δεν θέλει ανικανότητα και δεν θα επιλέξει μια κυβέρνηση που διαλύει τη μεσαία τάξη», είπε σε συνεντεύξεις του το Σαββατοκύριακο ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας το στίγμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Παράλληλα, συνδέουν και το κάλεσμά τους για το συνέδριο προς αυτή την κοινωνική κατηγορία, κάνοντας λόγο για ένα προσκλητήριο προς πολίτες ανεξαρτήτως άποψης, είτε πρόκειται για ανθρώπους που είχαν ψηφίσει τη ΝΔ είτε άλλα κόμματα, όπως τον ΣΥΡΙΖΑ και απογοητεύθηκαν. Αλλά και σε επίπεδο πολιτικών προσώπων, αν και πολύ νωρίς ακόμη και χωρίς να έχουν γίνει οι σχετικές διερευνητικές, δεν αποκλείεται η διεύρυνση να έχει συγκεκριμένο αποτύπωμα και εκ δεξιών... (πχ ο Θοδωρής Ζαγοράκης ήταν υποψήφιος στις ευρωεκλογές, ενώ ο Γιώργος Κύρτσος γράφει συχνά στα social υπέρ του Νίκου Ανδρουλάκη).

Πάντως, εκείνο που δύσκολα κρύβεται στις δημόσιες παρεμβάσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι η αμηχανία για την εικόνα αδυναμίας αποτυπώνουν για το κόμμα τους οι δημοσκοπήσεις. «Ακόμη δεν έχουν μπει τα διλήμματα, όπως θα μπουν προεκλογικά» είναι μια από τις πιο συνηθισμένες απαντήσεις για την ακούνητη βελόνα, όρο που έκανε viral τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Παύλος Γερουλάνος.