Το μήνυμα Δούκα σε Νίκο Ανδρουλάκη και το «όχι» σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία

Σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στην τηλεόραση του Action 24 ο Χάρης Δούκας έστειλε σαφή μηνύματα για την επόμενη ημέρα στο ΠΑΣΟΚ διαπιστώνοντας μια θετική μετατόπιση και συγκλίσεις προς την πρόταση για μια προοδευτική διακυβέρνηση με κορμό τη Χαριλάου Τρικούπη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων κράτησε μια στάση «κρύο-ζέστη» απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη τονίζοντας μεν ότι είναι ο πρόεδρος που όλοι θα στηρίξουν για να βγει το κόμμα πρώτο όμως άφησε αιχμές για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων σημειώνοντας ότι οι κρίσιμες επιλογές είναι δικαίωμα της βάσης και όχι μιας κλειστής ηγετικής ομάδας.

Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη τήρησης του καταστατικού προειδοποιώντας ότι χωρίς κανόνες και επιτροπή ψηφοδελτίων το κόμμα κινδυνεύει να παραμείνει δημοσκοπικά καθηλωμένο τη στιγμή που πρέπει να δημιουργήσει πολιτικά γεγονότα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτησή του για τα σενάρια συνεργασιών όπου ο Χάρης Δούκας έκλεισε οριστικά την πόρτα στη Νέα Δημοκρατία ζητώντας από το επερχόμενο συνέδριο να ψηφίσει ένα καθαρό «όχι» στη συγκυβέρνηση ώστε να μην μείνει κανένα ενδεχόμενο ανοιχτό.

Σχολιάζοντας τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια για νέο κόμμα ο δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε σε διάλογο χωρίς αποκλεισμούς αλλά και χωρίς «παρακάλια» διευκρινίζοντας ότι το κάλεσμα πρέπει να απευθύνεται σε κόμματα και όχι σε πρόσωπα ενώ ξεκαθάρισε πως όποιος βουλευτής επιθυμεί να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθεί από την έδρα του.

Στο ίδιο αιχμηρό ύφος κινήθηκε και η αναφορά του στις πρόσφατες τοποθετήσεις της Άννας Διαμαντοπούλου για τον ενεργειακό εφοδιασμό και τον κάθετο διάδρομο λέγοντας πως η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο είναι μια ευρωπαϊκή απόφαση που ψήφισαν και οι σοσιαλιστές και διερωτήθηκε γιατί φορτίζεται πολιτικά μια συμφωνία που αφορά το 2030 και βασίζεται σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Περνώντας στα ζητήματα της πρωτεύουσας ο Χάρης Δούκας παρουσίασε μια απογοητευτική εικόνα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αθήνας δηλώνοντας ότι η πόλη παραμένει ανοχύρωτη με διακόσια σημεία να παρουσιάζουν έντονα προβλήματα.

Η αποκάλυψη ότι μόνο το 20% των δρόμων διαθέτει φρεάτια προκάλεσε αίσθηση καθώς ο δήμαρχος τόνισε ότι στην Αττική απαιτούνται άμεσα 156 αντιπλημμυρικά έργα για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Εστίασε μάλιστα σε περιοχές όπως η Ριζούπολη και ο Κολωνός που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από παρεμβάσεις επισημαίνοντας ότι ο χρόνος πιέζει και η σταθερότητα της πόλης εξαρτάται από έργα που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες.