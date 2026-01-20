«Πέσιμο» από Διαμαντοπούλου σε Δούκα για διαρροή ομιλίας - Επίθεση από Καββαθά

Επεισοδιακά κύλησε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Χάρη Δούκα και την αποστολή βασικών σημείων στους δημοσιογράφους, η Άννα Διαμαντοπούλου φέρεται να ζήτησε το λόγο από τον δήμαρχο Αθηναίων σε πολύ έντονο ύφος λέγοντας: «Τι είναι αυτά που κάνεις; Είναι απαράδεκτο! Είμαστε τόσοι εδώ, δεν είναι δημόσια συνεδρίαση, είναι συνεδρίαση κομματικού οργάνου».

Απαντώντας ο Χάρης Δούκας αντέτεινε, σύμφωνα με συμμετέχοντες στη συνεδρίαση: «Μυστικό είναι; Δεν είναι κρυφές οι θέσεις μου».

Αντιδράσεις υπήρξαν και από πολλά ακόμη στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας, ενώ ο Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της ΓΣΕΕΒΕ στο ίδιο πνεύμα είπε απευθυνόμενος στον κ. Δούκα ότι αυτό που κάνει είναι απαράδεκτο.