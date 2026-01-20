«Επιθετική διεύρυνση» εξήγγειλε ο Ανδρουλάκης - 27 με 29 Μαρτίου το συνέδριο, αιχμές για κορυφαίους

Πρώτον, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιβεβαιώνοντας τη σεναριολογία αλλά και τα δημοσιεύματα του flash.gr περί γενναίου ανοίγματος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε "επιθετικές" κινήσεις, χωρίς face control, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού συνεδρίου που θα διεξαχθεί από 27 ως 29 Μαρτίου. «Το συνέδριο θα είναι ανοικτό, θεσμικό. Θα είναι συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης.

Και οριοθετώ, διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης. Το ΠΑΣΟΚ με τεράστιους αγώνες πήγε από πολύ χαμηλά ποσοστά σε ποσοστά που του δίνουν ισχυρή προοπτική. Άλλοι ρευστοποιήθηκαν, που προσπαθούσαν να κλείσουν το ΠΑΣΟΚ στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Όχι εμείς. Άρα τώρα μπορούμε να κάνουμε ακόμη πιο επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης, που άλλωστε έγιναν και στο πρόσφατο παρελθόν», είπε ο κ. Ανδρουλάκης δίνοντας μια γεύση των προθέσεων του.

Αιχμές για την εσωστρέφεια

Δεύτερον, άφησε αιχμές προς το εσωτερικό του κόμματος, φωτογραφίζοντας στελέχη που με τις δηλώσεις τους προκαλούν εσωστρέφεια. «Πώς θα γίνει πολιτικό γεγονός το συνέδριο; Πολιτικό γεγονός γίνεται με τον διάλογο, με την εξωστρέφεια και όχι με την εσωστρέφεια. Και αυτό μας αφορά όλους. Διότι κάνουμε συνεχώς εξωστρεφή γεγονότα, αλλά συνεχώς συζητάμε επιμέρους ζητήματα.Σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργεια, η παιδεία, η υγεία», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τρίτον, εξήγησε αναλυτικά πως εννοεί το προσκλητήριο για διάλογο με άλλα κόμματα, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε σε πρόσφατη περιοδεία του. «Είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα, καλεί ανθρώπους και από άλλα κόμματα να έρθουν να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό πάντα το κάναμε από το 1974 μέχρι σήμερα, δεν είναι πρώτη φορά. Τι σημαίνει όμως να συζητήσουμε και με άλλα κόμματα; Στο συνέδριό μας θα υπάρχουν τραπέζια διαλόγου που θα καλέσω και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να τοποθετηθούν. Τραπέζι διαλόγου για το Σύνταγμα. Είχα πει πριν τα Χριστούγεννα ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση, είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία. Στο συνέδριο θα μπορούν να έρθουν στο τραπέζι διαλόγου για αυτά τα σημαντικά θέματα που εμείς ως πολιτική γραμματεία θα καθορίσουμε -δίνω σήμερα ως παράδειγμα το θέμα του Συντάγματος που το έχουμε κουβεντιάσει- να πουν και οι ίδιοι την άποψή τους. Τι θεωρούν ότι πρέπει να τροποποιηθεί, πως να τροποποιηθεί, ώστε να υπάρχει ένα μέτωπο πρωτοβουλιών το επόμενο διάστημα».



Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στην αίθουσα Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη και αποτελεί ουσιαστικά την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στα τέλη Μαρτίου.