ΠΑΣΟΚ: Τέλη Μαρτίου το Συνέδριο- Σε θέση μάχης Ανδρουλάκης και κορυφαίοι για συνεργασίες, στρατηγική

Το χρονοδιάγραμμα και οι ημερομηνίες του συνέδριου του ΠΑΣΟΚ πρόκειται να συζητηθούν σήμερα και να οριστικοποιηθούν, κατά τη μεσημεριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ που έχει συγκαλέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως πληροφορείται το flash.gr, ως τελική ημερομηνία διεξαγωγής θα προταθεί το τριήμερο 27, 28, 29 Μαρτίου, ενώ την Κυριακή 15 του ίδιου μήνα πρόκειται να γίνουν οι διαδικασίες για την εκλογή συνέδρων.

Η συνεδρίαση θεωρείται κρίσιμη και κρας τεστ για την τελική αναμέτρηση του Μαρτίου, με δεδομένο ότι στον μέχρι στιγμής δημόσιο εσωκομματικό διάλογο έχουν αποτυπωθεί οι κύριες διαφοροποιήσεις των κεντρικών στελεχών.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να επαναλάβει τη θέση του για ένα συνέδριο εξωστρέφειας που θα δώσει την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ να συνομιλήσει με την κοινωνία και όπως θα εξηγήσει, εκεί αποσκοπούσε και το πρόσφατο κάλεσμά του σε πολίτες, προσωπικότητες, κοινωνικά στελέχη φορέων, να λάβουν μέρος, να πουν τη γνώμη τους και να ενώσουν φωνές και δυνάμεις με το εγχείρημα της Χαριλάου Τρικούπη.

«Θέλουμε ένα ανοιχτό συνέδριο που θα αποτελέσει γεγονός, κοινωνικό και πολιτικό και θα έχει ως κατάληξη μια εναλλακτική προγραμματική πρόταση διακυβέρνησης», πρόκειται να υποστηρίξει ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει επίσης χαρακτηρίσει την κορυφαία αυτή κομματική διαδικασία ως «βατήρα» για τη μάχη των εθνικών εκλογών. Δεν είναι τυχαίο ότι το αμέσως επόμενο βήμα μετά τη λήξη του θα είναι η σταδιακή ανακοίνωση των ψηφοδελτίων, ώστε ο κομματικός μηχανισμος να τεθεί σε φάση εκλογικού συναγερμού.

«Για να δει η κοινωνία ότι υπάρχει ελπίδα πραγματική, όχι ελπίδα της κοροϊδίας και του “λέμε ότι θα τα αλλάξουμε όλα και ερχόμαστε και κάνουμε μία από τα ίδια” με αποτέλεσμα την απογοήτευση, την αγανάκτηση και στο τέλος την επιλογή του καναπέ -τα είδαμε και αυτά-, πρέπει να υπάρχει ένας προοδευτικός λόγος, αξιόπιστος, σοβαρός, προγραμματικός», όπως ανέφερε κατά τη χθεσινή θεματική εκδήλωση για τα λιμάνια που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ στον Πειραιά.

Ψήφισμα, βελόνα και σκιώδης κυβέρνηση

Την ίδια στιγμή, ο Χάρης Δούκας που εμφανίζεται ως η εξ αριστερών αντιπολιτευτική πτέρυγα στην ηγεσία, βάζει μετ’ επιτάσεως στο τραπέζι το ζήτημα του ψηφίσματος στο συνέδριο κατά ενός ενδεχομένου κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Τάσσεται υπέρ ενός έγκαιρου προεκλογικού διαλόγου με όλα τα προοδευτικά κόμματα και πρόσωπα μηδέ εξαιρουμένου του Αλέξη Τσίπρα. Εκφράζει ενστάσεις για τον τρόπο της διεύρυνσης σε ό,τι αφορά τους βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα και ζητά προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ αντί της τοποθέτησής τους στις λίστες από την αρμόδια Επιτροπή.

Ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος από τον Σεπτέμβριο κιόλας είχε μιλήσει για την περίφημη ακούνητη βελόνα του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να τονίσει ότι το συνέδριο δεν πρέπει επ’ ουδενί να αποτελέσει μια αναμέτρηση ανάμεσα σε ομάδες και δελφίνους και θα παραπέμψει στη φράση που είχε χρησιμοποιήσει για ένα «συνέδριο αναγέννησης με έκρηξη δημοκρατίας», μια αναφορά που ήταν αιχμή σε σχέση τις αραιές συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων. «Θέλω ένα συνέδριο που θα συμβάλλει ώστε να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές και να απαλλάξουμε τον τόπο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», δήλωσε χθες (libre), προϊδεάζοντας για τη στάση του στην Π.Γ. όσο και για τα όσα θα πει στην κοπή της πίτας του γραφείου του, που συνέπεσε την ίδια ημέρα (18.00 – Κάραβελ).

Όσον αφορά την Άννα Διαμαντοπούλου, το επικείμενο συνέδριο εκλαμβανεται ως μια ευκαιρία ανάταξης του ΠΑΣΟΚ πριν από τις κάλπες και γι’ αυτό έχει ζητήσει να έχει χαρακτηριστικά Ιδρυτικού Συνεδρίου. Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού, έχει ανοιχτά διαφωνήσει -όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης- με την πρόταση Δούκα για ψήφισμα ενάντια σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, σπεύδοντας όμως να ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί αυτοκτονική για το ΠΑΣΟΚ μια κυβερνητική σύμπραξη μαζί της.

Η πιο πρόσφατη πρότασή της ενόψει συνεδρίου, (διατυπωμένη μέσω του Action24), είναι η συγκρότηση μιας στενής ομάδας στελεχών γύρω από τον πρόεδρο, «μια σκιώδης κυβέρνηση», που θα σηματοδοτούσε την προγραμματική επάρκεια αλλά και την ικανότητα των προσώπων «να εφαρμόσουν το πρόγραμμα την επομένη των εκλογών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου είναι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ενώ την υπόλοιπη σύνθεση του οργάνου απαρτίζουν οι Γιώργος Παπανδρέου, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Μιχάλης Αεράκης, Μιλένα Αποστολάκη, Παύλος Γερουλάνος, Νάντια Γιαννακοπούλου, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας, Γιώργος Καββαθάς, Μιχάλης Κατρίνης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Γιάννης Κουτσούκος, Γιάννης Μανιάτης, Δημήτρης Μάντζος, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Δημήτρης Μπιάγκης, Κώστας Σκανδαλίδης, Κατερίνα Σολωμού, Κώστας Τσουκαλάς και Παύλος Χρηστίδης.