Στιγμές μεγάλης έντασης (και μεταξύ των αγροτών) στο Μέγαρο Μαξίμου

Η χθεσινή κουβέντα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν ήταν από τις εύκολες. Υπήρξαν στιγμές έντασης ανάμεσα στους αγρότες και την κυβερνητική πλευρά τόσο σχετικά με την απόρριψη του αιτήματος για αναπλήρωση εισοδήματος ελέω μηδαμινών δημοσιονομικών περιθωρίων όσο και σχετικά με την καταλληλότητα η μη του εμβολιασμού των ζώων για την ευλογιά.

Ένταση, ωστόσο, κατεγράφη και μεταξύ των αγροτών, καθώς κατέστη σαφές από τα πρώτα λεπτά της χθεσινής συνάντησης πως ούτε τα αιτήματα είναι ίδια, ούτε και οι προσωπικές ή μη επιδιώξεις συγκλίνουσες σύμφωνα με συμμετέχοντα στο ραντεβού.

Μάλιστα, οι τόνοι ανέβηκαν, όταν ετέθη από νεότερους και πολιτικά ανένταχτους κατά βάση εκπροσώπους των αγροτών το ζήτημα της ανάγκης της θεσμικής εκπροσώπησης τους μέσω της ίδρυσης Αγροτικών Επιμελητηρίων. Ο πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη συμφωνήσαν να υπάρξει επιτελούς μία θεσμική εκπροσώπηση των αγροτών, κάτι, ωστόσο, που απέρριψαν μετά βδελυγμίας οι έχοντες ξεκάθαρες κομματικές αναφορές σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.