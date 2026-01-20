«Γυρίζουμε σελίδα»: Το μήνυμα Μητσοτάκη στα μπλόκα - Το αγροτικό «προσγείωσε» την κυβέρνηση

Τις συνθήκες για τον αναγκαίο και συντεταγμένο διάλογο για έναν νέο στρατηγικό προσανατολισμό του πρωτογενούς τομέα επιχειρεί με προσεκτικά βήματα να διαμορφώσει η κυβέρνηση, που διαμηνύει ότι τα αγροτικά μπλόκα εξήντλησαν την υπομονή των πολιτικών, αλλά και τα όρια αντοχής της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Αυτό είναι το διττό μήνυμα μετά τη χθεσινή, δεύτερη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες, των «σκληρών» μπλόκων αυτή τη φορά της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Θήβας στο Μέγαρο Μαξίμου, που διήρκεσε περί τις 4,5 ώρες.

Λίγη ώρα μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμιζε μέσω της συζήτησης του με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών» που συνδιοργανώνουν το «The Books’ Journal» και το Ωδείο Αθηνών ότι «οι πόρτες της κυβέρνησης στο διάλογο ήταν πάντοτε ανοιχτές» και εξέφραζε την ελπίδα «ότι θα πρυτανεύσει η λογική. Η κοινωνία έχει εξαντλήσει την υπομονή, δεν έχουν να κερδίσουν κάτι περισσότερο μένοντας στα μπλόκα».

«Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα»

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr ο πρωθυπουργός τόνισε κατά τη διάρκεια της πολύωρης συνάντησης με τους αγρότες ότι «πρέπει πλέον να γυρίσουμε σελίδα» δείχνοντας προς την κατεύθυνση ενός εξαντλητικού διαλόγου για θεσμικά και μη ζητήματα προκειμένου να γίνει όσο πιο βελούδινα γίνεται η επιβεβλημένη μετάβαση σε ένα πολύ διαφορετικό αγροτικό πρότυπο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι ακόμη και οι «σκληροί» των αγροτικών μπλόκων αναζητούν μία…έντιμη διέξοδο, προκειμένου να τερματίσουν τις πολυήμερες κινητοποιήσεις τους. Άλλωστε, όπως παρατηρούν κυβερνητικά στελέχη, τα εναπομείναντα μπλόκα ανά την επικράτεια έχουν αποδυναμωθεί αισθητά, προεξοφλώντας κατ ουσίαν το τέλος των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Τα ίδια πρόσωπα σημειώνουν ότι η μπάλα βρίσκεται εκ νέου στο γήπεδο των αγροτών, που έχουν προαναγγείλει ότι θα καθορίσουν τη στάση τους στις αποψινές συσκέψεις, που θα κάνουν. Πάντως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας σε δηλώσεις του μετά το πέρας της χθεσινής συνάντησης προέτρεψε τους αγρότες «να πρυτανεύσει η κοινή λογική» την ώρα, που κυβερνητικές πηγές ξεκαθάριζαν ότι «ελπίζουμε να λήξουν οι κινητοποιήσεις που ταλαιπώρησαν τόσο καιρό την κοινωνία. Σε αντίθετη περίπτωση, αποτελεί μονόδρομο για την Πολιτεία να εφαρμόσει το νόμο».

«Δύσκολη συζήτηση»

Συμμετέχων στη χθεσινή σύσκεψη παραδέχεται πως η χθεσινή συζήτηση ήταν δυσκολότερη σε σχέση με την προ μίας εβδομάδας αντίστοιχη, καθώς στο οριζόντιο αίτημα περί αναπλήρωσης εισοδήματος από την κυβέρνηση επανέλαβαν ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί.

Ωστόσο, από την κυβέρνηση συμφωνήθηκε να εξεταστούν δημοσιονομικά ουδέτερες παρεμβάσεις σε ήδη αναληφθείσες πρωτοβουλίες, όπως οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπουν στη ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ή κάθε πότε θα εκδίδονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Επίσης, πρόκειται να διερευνηθεί η δυνατότητα ταχύτερης εφαρμογής της ψηφιακής εφαρμογής που καταργεί τον ΕΦΚ στην αντλία για το αγροτικό πετρέλαιο.

Επίσης, συμφωνήθηκε να συμμετέχουν εκπρόσωποι των αγροτών σε όλες τις ομάδες εργασίας, που σχηματοποιούν τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που θα προσδιορίσει την προσαρμογή του πλαφόν στο αγροτικό πετρέλαιο ανά καλλιέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο συζητείται στη Βουλή η σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα, καθώς είναι σαφές ότι το Μέγαρο Μαξίμου τοποθετεί πλέον το αγροτικό ζήτημα στην πρώτη γραμμή των κυβερνητική προτεραιοτήτων εν αναμονή και των αποφάσεων που θα λάβουν σήμερα οι συνελεύσεις των αγροτών στα κατά τόπους μπλόκα.