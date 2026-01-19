Μητσοτάκης σε αγρότες: «Να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης για την κοινωνία»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία η κυβέρνηση ευελπιστεί να θέσει τέλος στα μπλόκα.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.

Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

Εκτός συνάντησης ο Κώστας Ανεστίδης

Ειδικότερα, στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασαν μετά τις 12:00 το μεσημέρι οι εκπρόσωποι των αγροτών για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πρόκειται για τους λεγόμενους «σκληρούς» των αγροτικών μπλόκων, οι οποίοι δεν είχαν συμμετάσχει στην συνάντηση της προηγούμενης Τρίτης (13/1).

Σημειώνεται πως στη συνάντηση δεν θα δώσει τελικά το «παρών» ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο που αποκάλυψε το flash.gr, στο οποίο προχωρά σε σκαιότατους χαρακτηρισμούς κατά του πρωθυπουργού. Ο Κώστας Ανεστίδης βρίσκεται έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, μαζί με τους υπόλοιπους αγρότες που συνοδεύουν την αντιπροσωπεία των «σκληρών».

Συνολικά 31 αγρότες θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση που θα γίνει στις 13:00 με τον Πρωθυπουργό, η 25μελής επιτροπή και έξι παρατηρητές. Σε αυτούς περιλαμβάνονται αγροτοσυνδικαλιστές όπως οι Ρίζος Μαρούδας, Ιορδάνης Ιωαννίδης, Σωκράτης Αλειφτήρας και Κώστας Τζέλλας.

Αναλυτικά, οι 31 εκπρόσωποι των αγροτών, όπως ανακοινώθηκε από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων, είναι οι εξής: Αγγελακούδης Ηλίας, Γρουζίδης Γρηγόρης, Βεσμέλης Αποστόλης, Τούρτουρας Γιάννης, Σέφης Κώστας, Φρονιμόπουλος Ιορδάνης, Μήκες Δημήτρης, Χαλκίδης Τάσος, Ουζουνίδης Λάζαρος, Μπέτσας Βαγγέλης, Καρναβίας Γιάννης, Λιλίκακης Κώστας, Ζαρκαδούλας Κώστας, Παπαδάκης Κώστας, Παραμπάτης Δημήτρης, Τσίβικας Μπάμπης, Δουρούμης Κώστας, Σπυρόπουλος Παύλος, Μόσχος Θωμάς, Κούτης Ιωάννης, Τσέρνιος Χρήστος, Γκιοργκίνης Τάσος, Σεσκλιώτης Χάρης, Λεονταράκης Κώστας, Περράκης Παναγιώτης, Τζέλλας Κώστας, Τσιούτρας Γιάννης, Γιαννακός Σωτήρης, Αλειφτήρας Σωκράτης, Ιωαννίδης Ιορδάνης, Μαρούδας Ρίζος.

Αιτήματα και προσδοκίες

Η αντιπροσωπεία των αγροτών θα παρουσιάσει το κοινό πλαίσιο αιτημάτων, το οποίο συμπεριληπτικά αναμένεται να περιλαμβάνει:

Μείωση του κόστους παραγωγής και στήριξη των αγροτών απέναντι στις αυξήσεις τιμών.

Άμεσες πληρωμές επιδοτήσεων και αποζημιώσεις για καθυστερήσεις.

Φορολογικά και ενεργειακά κίνητρα για τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

Η δευτεριάτικη συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων και την έναρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει ανοιχτούς δρόμους και διαφάνεια στις διαδικασίες, ενώ οι αγρότες ελπίζουν σε γρήγορη και ουσιαστική λύση στα προβλήματά τους.

Η έκβαση της συνάντησης αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο την πορεία των κινητοποιήσεων αλλά και την πολιτική και οικονομική στήριξη του αγροτικού τομέα το επόμενο διάστημα.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι τα αιτήματα δεν αφορούν μόνο οικονομικά ζητήματα αλλά και την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα.