Τσιάρας: «Αναλυτική και παραγωγική» η συνάντηση Μητσοτάκη-αγροτών, «Συζητήθηκαν τεχνικές βελτιώσεις»

Ολοκληρώθηκε λίγη ώρα μετά τις 17:00 η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με το «σκληρό» μπλοκ των αγροτών, στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για τη «δεύτερη πράξη» του διαλόγου που έγινε με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους καθώς είχε προηγηθεί η επαφή άλλης μερίδας αγροτών με τον πρωθυπουργό την περασμένη εβδομάδα.

Η σημερινή συνάντηση διήρκησε περίπου 4,5 ώρες. Βγαίνοντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας έκανε λόγο για «παραγωγικό» διάλογο και επιμέρους «τεχνικές βελτιώσεις» των μέτρων στο πλαίσιο πάντα των όσων εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από μερικές ημέρες.

«Είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια αναλυτική και παραγωγική συζήτηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων. Όπως σωστά διαπιστώσατε, η διάρκεια της συνάντησης ήταν πολύωρη, ξεπέρασε τις 4,5 ώρες, γεγονός που μας έδωσε τη δυνατότητα να εξετάσουμε διεξοδικά όλα τα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα», τόνισε αρχικά ο Κώστας Τσιάρας.



Και συνέχισε: «Παράλληλα, είχαμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε τις προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης και τις δρομολογήσεις που έχουν γίνει για συγκεκριμένα ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήσαμε να εξετάσουμε και επιπλέον θέματα που αφορούν γενικότερα το κόστος παραγωγής, όπως αυτά που τέθηκαν σχετικά με την τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και τον τρόπο επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, όπως έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα.

»Βεβαίως, συζητήθηκαν και ζητήματα που διαχρονικά απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, όπως το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ενίσχυση συγκεκριμένων καλλιεργειών, καθώς και θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη μελισσοκομία. Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήθηκε η συμμετοχή των εκπροσώπων των μπλόκων - με τους οποίους πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση με τον πρωθυπουργό - στις επιμέρους επιτροπές που δημιουργούνται, προκειμένου να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις και απαντήσεις στα ζητήματα αυτά.



»Ταυτόχρονα, μέσα από μια πιο σοβαρή και ουσιαστική προσέγγιση όλων των θεμάτων που αφορούν το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, λαμβάνουμε υπόψη ότι μπροστά μας έχουμε τη νέα προγραμματική περίοδο και τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με μεγάλες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, ζητήματα που αφορούν τα μεγάλα αρδευτικά έργα, τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, αλλά και θεσμικά θέματα που τέθηκαν, όπως η σύσταση των λεγόμενων αγροτικών επιμελητηρίων. Όλα αυτά συνιστούν τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και στις οποίες οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις με σχέδιο, συνεργασία και υπευθυνότητα».

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.

Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

Εκτός συνάντησης ο Κώστας Ανεστίδης

Ειδικότερα, στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασαν μετά τις 12:00 το μεσημέρι οι εκπρόσωποι των αγροτών για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πρόκειται για τους λεγόμενους «σκληρούς» των αγροτικών μπλόκων, οι οποίοι δεν είχαν συμμετάσχει στην συνάντηση της προηγούμενης Τρίτης (13/1).

Σημειώνεται πως στη συνάντηση δεν θα δώσει τελικά το «παρών» ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο που αποκάλυψε το flash.gr, στο οποίο προχωρά σε σκαιότατους χαρακτηρισμούς κατά του πρωθυπουργού. Ο Κώστας Ανεστίδης βρίσκεται έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, μαζί με τους υπόλοιπους αγρότες που συνοδεύουν την αντιπροσωπεία των «σκληρών».

Συνολικά 31 αγρότες βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου: η 25μελής επιτροπή και έξι παρατηρητές. Σε αυτούς περιλαμβάνονται αγροτοσυνδικαλιστές όπως οι Ρίζος Μαρούδας, Ιορδάνης Ιωαννίδης, Σωκράτης Αλειφτήρας και Κώστας Τζέλλας.

Αναλυτικά, οι 31 εκπρόσωποι των αγροτών, όπως ανακοινώθηκε από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων, είναι οι εξής: Αγγελακούδης Ηλίας, Γρουζίδης Γρηγόρης, Βεσμέλης Αποστόλης, Τούρτουρας Γιάννης, Σέφης Κώστας, Φρονιμόπουλος Ιορδάνης, Μήκες Δημήτρης, Χαλκίδης Τάσος, Ουζουνίδης Λάζαρος, Μπέτσας Βαγγέλης, Καρναβίας Γιάννης, Λιλίκακης Κώστας, Ζαρκαδούλας Κώστας, Παπαδάκης Κώστας, Παραμπάτης Δημήτρης, Τσίβικας Μπάμπης, Δουρούμης Κώστας, Σπυρόπουλος Παύλος, Μόσχος Θωμάς, Κούτης Ιωάννης, Τσέρνιος Χρήστος, Γκιοργκίνης Τάσος, Σεσκλιώτης Χάρης, Λεονταράκης Κώστας, Περράκης Παναγιώτης, Τζέλλας Κώστας, Τσιούτρας Γιάννης, Γιαννακός Σωτήρης, Αλειφτήρας Σωκράτης, Ιωαννίδης Ιορδάνης, Μαρούδας Ρίζος.

Αιτήματα και προσδοκίες

Η αντιπροσωπεία των αγροτών αναμένονταν να παρουσιάσει το κοινό πλαίσιο αιτημάτων, το οποίο συμπεριληπτικά περιλαμβάνει:

Μείωση του κόστους παραγωγής και στήριξη των αγροτών απέναντι στις αυξήσεις τιμών.

Άμεσες πληρωμές επιδοτήσεων και αποζημιώσεις για καθυστερήσεις.

Φορολογικά και ενεργειακά κίνητρα για τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

Η σημερινή συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων και την έναρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου με την κυβέρνηση. Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι τα αιτήματα δεν αφορούν μόνο οικονομικά ζητήματα αλλά και την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα.