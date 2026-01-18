Με 14 αιτήματα και τη Mercosur στο «πακέτο» οι αγρότες στο Μαξίμου

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου θα περάσουν το μεσημέρι (13:00) της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου τα μέλη της 25μελούς επιτροπής των αγροτών συνοδευόμενοι από 6 παρατηρητές, προκειμένου να θέσουν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όλο το πακέτο των αιτημάτων τους, με την κυβέρνηση από την πλευρά της να ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω οικονομικά μέτρα.





Στο τραπέζι του διαλόγου θα τεθούν τα 14 αιτήματα που είχαν σταλεί με έμφαση στη Συμφωνία με Mercosur, στο φθηνότερο ρεύμα και πετρέλαιο για όλους τους αγρότες, στις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για όλες τις νόσους αλλά και τους φυσικούς κινδύνους, στην αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

Περισσότερες ενισχύσεις



Οι Θεσσαλοί αγρότες προσέρχονται στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, περισσότερες ενισχύσεις ειδικά για το σιτάρι και το βαμβάκι για όλους τους παραγωγούς, διαγραφή των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις, μεγαλύτερες εκπτώσεις στο αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και εκκίνηση και ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων που θα θωρακίσουν τη Θεσσαλία το χειμώνα και θα εξασφαλίζουν επαρκές νερό το καλοκαίρι για τις καλλιέργειες.



Την απόφαση να φύγουν από τα μπλόκα έχουν πάρει οι αγρότες που ήταν την περασμένη εβδομάδα τον πρωθυπουργό. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα, μετά το πέρας της συνάντησης των συναδέλφων τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποχώρηση δεν συνιστά υποχώρηση, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.



«Η πρωτοφανής 50ήμερη κινητοποίηση με την κατάθεση και τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (…) Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση είχαν ως αποτέλεσμα μια σειρά από εξαγγελίες, λύσεις και απορρίψεις. Το επίμονο ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και του αντιπροέδρου για προτάσεις μας αποδεικνύει πως ο κόπος και η προετοιμασία μας δεν είναι αδιάφορες τουλάχιστον» αναφέρεται στην ανακοίνωση των μπλόκων.



Παράλληλα, κλήσεις για ανωμοτί κατάθεση την ερχόμενη Τετάρτη έλαβαν δύο αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων για τα αδικήματα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, της επικίνδυνης οδήγησης και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία. Αφορά στο κλείσιμο της Εθνικής την 1η Δεκεμβρίου.



Μετά το διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου, τα συλλογικά όργανα των αγροτών θα συνεδριάσουν προκειμένου να εξετάσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος



Η αντιπροσωπεία των Θεσσαλών αγροτών αναμένεται αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου, φέρνοντας μαζί της τη λίστα των 14 αιτημάτων που διαμορφώθηκε στην πανελλαδική συνέλευση της 6ης Δεκεμβρίου.



Ο πρώτος άξονας αφορά τη μείωση του κόστους παραγωγής και ο δεύτερος την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, ενώ έμφαση αναμένεται να δοθεί και στο θέμα της κτηνοτροφίας και κυρίως στο θέμα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς.



Η αντιπροσωπεία εκτιμά ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για βελτιώσεις σε ορισμένα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση. Στην ομάδα των 25 μελών, 15 θα είναι αγρότες και οι υπόλοιποι δέκα κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς, ενώ την Τρίτη θα πραγματοποιηθούν λαϊκές συνελεύσεις στο μπλόκο της Νίκαιας στις 18:00, για να ενημερωθούν και να συντονιστούν οι αγρότες σε τοπικό επίπεδο.

Δικογραφίες στο «συρτάρι»



Στα Μάλγαρα, οι αγρότες ετοιμάζονται για αναχώρηση προς την Αθήνα στις 5 το πρωί, προκειμένου να συμμετάσχουν στην αυριανή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπείες από όλη τη χώρα.



Λίγο πριν περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου, συζητείται έντονα και το ζήτημα των δικογραφιών σε βάρος τους από παλαιότερες κινητοποιήσεις και από το πρόσφατο μπλόκο, με δύο αγρότες να έχουν ήδη λάβει κλήσεις για κατάθεση την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στην Τροχαία Νέων Μαλγάρων για παρακώλυση συγκοινωνίας και επικίνδυνη οδήγηση, μετά από το κλείσιμο της εθνικής Αθηνών–Θεσσαλονίκης την 1η Δεκεμβρίου.



Οι αγρότες κατεβαίνουν με χαμηλές προσδοκίες, αλλά και με μία αισιοδοξία ότι θα καταφέρουν να συνεννοηθούν με την κυβέρνηση σε τεχνικά ζητήματα.



Όπως σημειώνουν η συζήτηση αφορά κυρίως τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης–Mercosur για το ρύζι των 200.000 τόνων παραγωγής τον χρόνο, για το ρεύμα, ώστε όλο και περισσότεροι αγρότες να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση των 8,5 λεπτών η κιλοβατώρα, για λύσεις σχετικά με τα αιγοπρόβατα και κυρίως για τον εμβολιασμό τους, αλλά και για το πετρέλαιο και τη χαμένη παραγωγή.